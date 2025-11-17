قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
برلمان

نواب البرلمان: افتتاح المحطات البحرية يعكس رؤية مصر للتحول الاقتصادي ويعزز مكانتها اللوجستية

حسن رضوان

نواب البرلمان عن افتتاح المحطات البحرية:

  •  تعيد مصر لمكانتها الطبيعية كقوة إقليمية في النقل 
  • خطوة مفصلية لجعل مصر مركزًا عالميًا للنقل والتجارة
  • نقلة صناعية ولوجستية تضع مصر في صدارة اقتصاديات المنطقة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس، بالمشروعات الضخمة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدين أن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية للبنية التحتية البحرية المصرية وتدعم تحويل مصر إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة العمل حتى تستعيد مصر مكانتها الطبيعية بين دول العالم، وخاصة في قطاعات النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية في الموانئ يعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري.

 رؤية استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

وقال الدسوقي، في تصريح خاص لـ صدي البلد إن تصريحات الرئيس خلال افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس في ميناء شرق بورسعيد تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير في الموانئ "لم يحدث من قبل" وفق ما أشار إليه الرئيس.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن الدولة تستثمر بقوة في الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، عبر تطوير الموانئ والبنية التحتية وتعزيز قدرات المناطق الاقتصادية، بهدف رفع معدلات التشغيل وتحسين مصادر الدخل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدسوقي أن ما تشهده منطقة قناة السويس اليوم هو بداية لمرحلة جديدة من النمو، تتكامل فيها مشروعات النقل والبحرية مع خطط التصنيع والخدمات اللوجستية، بما يتيح لمصر استعادة دورها الإقليمي والدولي في حركة التجارة العالمية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يدعم بشكل كامل هذه المشروعات، ويعمل على توفير التشريعات التي تضمن جذب الاستثمارات ورفع كفاءة منظومة النقل واللوجستيات بما يتوافق مع رؤية الرئيس.

ومن جانبها،أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس تعكس رؤية متكاملة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية، مؤكدة أن تطوير الموانئ يمثل محورًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة الحديثة.

جدية الدولة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن ما أشار إليه الرئيس حول حجم الإنجاز غير المسبوق في الموانئ المصرية يؤكد جدية الدولة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستسهم في زيادة تدفقات التجارة، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

وأضافت أن سعي الدولة للاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين الدخل وفرص العمل يضع مصر على الطريق الصحيح نحو تعزيز مواردها وتعظيم قدراتها الاقتصادية، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وهو ما تعمل عليه الحكومة والبرلمان معًا من خلال توفير التشريعات اللازمة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات النقل واللوجستيات.

وشددت الكسان على أن ما تحقق اليوم في شرق بورسعيد ليس مجرد تطوير لميناء، بل تحول اقتصادي شامل يعزز مكانة مصر الإقليمية ويضمن مستقبلًا تنمويًا مستدامًا للأجيال القادمة.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة استمرار العمل حتى تستعيد مصر مكانتها الطبيعية بين الدول، خاصة في مجال النقل واللوجستيات، تعكس توجهًا وطنيًا واضحًا نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة والتجارة الدولية.

خطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي

وقالت متي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد إن المشروعات التي افتتحها الرئيس أمس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تؤكد أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، مشيرة إلى أن حجم الإنجازات في الموانئ المصرية "لم يحدث من قبل"، كما أكد الرئيس.

وأضافت أن تطوير الموانئ لا ينعكس فقط على حركة التجارة، بل يمثل قاطرة لدعم القطاع الصناعي عبر تقليل تكلفة النقل والخدمات اللوجستية وتسريع عمليات التصدير والاستيراد، الأمر الذي يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت أن الاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين الدخل وزيادة التشغيل—as  تأتي في قلب رؤية الدولة لتعظيم القيمة المضافة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية، خصوصًا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت منصة صناعية واعدة.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن البرلمان يدعم هذه التوجهات عبر إصدار التشريعات المحفزة للصناعة، مؤكدة أن ما يحدث اليوم في شرق بورسعيد يمثل بداية مرحلة جديدة يتحول فيها موقع مصر الجغرافي إلى قوة اقتصادية واستراتيجية مؤثرة في حركة التجارة العالمية.

 

