برلمانية: تطوير الموانئ نقلة صناعية ولوجستية تضع مصر في صدارة اقتصاديات المنطقة

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة استمرار العمل حتى تستعيد مصر مكانتها الطبيعية بين الدول، خاصة في مجال النقل واللوجستيات، تعكس توجهًا وطنيًا واضحًا نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة والتجارة الدولية.

خطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي

وقالت متي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد إن المشروعات التي افتتحها الرئيس أمس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تؤكد أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، مشيرة إلى أن حجم الإنجازات في الموانئ المصرية "لم يحدث من قبل"، كما أكد الرئيس.

وأضافت أن تطوير الموانئ لا ينعكس فقط على حركة التجارة، بل يمثل قاطرة لدعم القطاع الصناعي عبر تقليل تكلفة النقل والخدمات اللوجستية وتسريع عمليات التصدير والاستيراد، الأمر الذي يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت أن الاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين الدخل وزيادة التشغيل—as تأتي في قلب رؤية الدولة لتعظيم القيمة المضافة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية، خصوصًا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت منصة صناعية واعدة.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن البرلمان يدعم هذه التوجهات عبر إصدار التشريعات المحفزة للصناعة، مؤكدة أن ما يحدث اليوم في شرق بورسعيد يمثل بداية مرحلة جديدة يتحول فيها موقع مصر الجغرافي إلى قوة اقتصادية واستراتيجية مؤثرة في حركة التجارة العالمية.