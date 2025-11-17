قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
قافلة زاد العزة الـ 74 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالتعاون مع الأزهر.. المجلس القومي يدشن مبادرة إرادة وقيادة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدشن مبادرة "إرادة وقيادة " لدعم الطلاب ذوي الإعاقة
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدشن مبادرة "إرادة وقيادة " لدعم الطلاب ذوي الإعاقة
أمل مجدى

تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جامعة الأزهر، المبادرة الوطنية "إرادة وقيادة " لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، من مقر الجامعة، وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرصهم في القيادة.

وتتضمن المبادرة محاضرة تدريبية، يناقش من خلالها الدكتور صلاح فضل مسئول ملف التعليم الجامعي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عدة محاور منها التمكين الذاتي للقيادة، ووسائل التواصل الفعال للقائد الفعال، والمفهوم الحديث للقيادة المجتمعية، والفرق بين القائد والمدير، وطبيعة العلاقة بين القيادة الفاعلة وتمكين ذوي الإعاقة، كما تتناول ملامح وصفات القائد المجتمعي الفعال، كما تشتمل فعاليات المبادرة تدريب عملي للطلاب حول محاكاة القائد الفعال.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية، من خلال توفير بيئة تعليمية، وتربوية، ومهنية شاملة تضمن اندماجهم الكامل، وتعمل على تطوير وتنمية قدراتهم، ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع، مؤكدة على أهمية التعاون بين المجلس وجامعة الأزهر ، الذي سيكون عنصرًا أساسيًا  في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الوطنية, لافته أن فعاليات المبادرة التي يتم تنظيمها في جامعة الأزهر، هي أولى الفعاليات، كما سيتم تنفيذ فعاليات هذه المبادرة في كافة الجامعات المختلفة.

وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن بناء الإنسان هو أحد أولويات بناء مجتمع قوي، بما يجعله قادرًا على التقدم، ونشر رسالة الإنسانية والتحضر، لافته أن ملف التعليم يمثل ضرورة ملحة للمجلس، لذلك أطلق هذه المبادرة، لتخريج جيل من ذوي الإعاقة على درجة كافية من الوعي، ولديه من المهارات والكفاءات التي تواكب متطلبات سوق العمل الحالي.

ولفتت إلى أن هذا الحراك، يأتي في إطار جهود المجلس، لتعزيز حقوق الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير فرص متكافئة لهم، لتعزيز مشاركتهم الفعالة في القيادة علي قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الاعاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

جدير بالذكر أن حفل تدشين المبادرة حضرها الدكتور سلامة داود نائب رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والدكتور  محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام علي خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين ابو الغيط عميد كلية الطب بنين، وشام علي مسئول ملف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

القومي لذوى الإعاقة ذوى الإعاقة المجلس القومي لذوى الإعاقة مبادرة إرادة وقيادة جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

منتخب ألمانيا

ألمانيا تستضيف سلوفاكيا لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات مباراة مصر والرأس الأخضر الودية

هاري كين

متخطيا بيليه.. كين يحقق رقما تاريخيا مع إنجلترا

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد