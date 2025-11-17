بالتعاون مع الأزهر.. المجلس القومي يدشن مبادرة إرادة وقيادة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جامعة الأزهر، المبادرة الوطنية "إرادة وقيادة " لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، من مقر الجامعة، وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرصهم في القيادة.

وتتضمن المبادرة محاضرة تدريبية، يناقش من خلالها الدكتور صلاح فضل مسئول ملف التعليم الجامعي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عدة محاور منها التمكين الذاتي للقيادة، ووسائل التواصل الفعال للقائد الفعال، والمفهوم الحديث للقيادة المجتمعية، والفرق بين القائد والمدير، وطبيعة العلاقة بين القيادة الفاعلة وتمكين ذوي الإعاقة، كما تتناول ملامح وصفات القائد المجتمعي الفعال، كما تشتمل فعاليات المبادرة تدريب عملي للطلاب حول محاكاة القائد الفعال.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية، من خلال توفير بيئة تعليمية، وتربوية، ومهنية شاملة تضمن اندماجهم الكامل، وتعمل على تطوير وتنمية قدراتهم، ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع، مؤكدة على أهمية التعاون بين المجلس وجامعة الأزهر ، الذي سيكون عنصرًا أساسيًا في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الوطنية, لافته أن فعاليات المبادرة التي يتم تنظيمها في جامعة الأزهر، هي أولى الفعاليات، كما سيتم تنفيذ فعاليات هذه المبادرة في كافة الجامعات المختلفة.

وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن بناء الإنسان هو أحد أولويات بناء مجتمع قوي، بما يجعله قادرًا على التقدم، ونشر رسالة الإنسانية والتحضر، لافته أن ملف التعليم يمثل ضرورة ملحة للمجلس، لذلك أطلق هذه المبادرة، لتخريج جيل من ذوي الإعاقة على درجة كافية من الوعي، ولديه من المهارات والكفاءات التي تواكب متطلبات سوق العمل الحالي.

ولفتت إلى أن هذا الحراك، يأتي في إطار جهود المجلس، لتعزيز حقوق الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير فرص متكافئة لهم، لتعزيز مشاركتهم الفعالة في القيادة علي قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الاعاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

جدير بالذكر أن حفل تدشين المبادرة حضرها الدكتور سلامة داود نائب رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام علي خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين ابو الغيط عميد كلية الطب بنين، وشام علي مسئول ملف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.