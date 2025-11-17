جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة عناية

وقّع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، ومحمد عمرو سيد شاكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صحتنا” للتنمية، بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة للكبار بمستشفى المواساة الجامعي، تضم ٨ أسرة عناية كاملة التجهيز وغرفة عزل، بتكلفة تتجاوز ١٣ مليون جنيه.

وأكد الدكتور قنصوه أن البروتوكول يعزز خطة الجامعة لتحديث خدماتها الطبية، خاصة في التخصصات الحرجة، مشيراً إلى أن مستشفى المواساة يُعد أكبر مركز لزراعة الكبد والكلى والنخاع والغسيل الكلوي في أربع محافظات. وأوضح أن الوحدة الجديدة سيتم تجهيزها وفق أعلى المواصفات الفنية.

من جانبه، أعرب محمد عمرو سيد شاكر عن اعتزاز مؤسسة “صحتنا” بالشراكة مع الجامعة، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم المستشفيات الجامعية وتوفير المعدات والكوادر المؤهلة لخدمة المرضى.

حضر التوقيع الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد شرين، مدير مستشفى المواساة، وعدد من ممثلي المؤسسة