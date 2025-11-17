انطلاق الدورة الثانية لـ جائزة القراءة الكبرى لمكتبة الإسكندرية

أعلن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية انطلاق الدورة الثانية 2025-2026 من "جائزة القراءة الكبرى" لمكتبة الإسكندرية والتى دشنت المكتبة نسختها الأولى العام الماضى، تحت شعار "عش ألف عام مع القراءة"، وحققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى الأعداد التى اشتركت في المسابقة، أوالنوعية التى استقطبتها.

وأشار إلى أن نتائج الدورة الأولى أكدت أن شباب مصر بخير، وأنهم يقرأون، ويسعون إلى العلم والمعرفة. وقال إن إدارة الجائزة حددت موضوع الموسم الجديد ليكون تحت عنوان : "مصر في النصف الأول من القرن العشرين.. تحولات مجتمع ونهضة أمة"، مشيرًا إلى أنها من الفترات الثرية فى تاريخ مصر، وشهدت تحولات وتطورات أثرت فى تاريخ مصر المعاصر على كافة الأصعدة.

ومن المقرر، حسب برنامج عمل الجائزة، أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 30 يونيو 2026، على أن يتم الاحتفال بتوزيع الجوائز خلال معرض الإسكندرية الدولى للكتاب فى النصف الثانى من شهر يوليو2026.. وذلك بحضور رموز ثقافية وفكرية وإعلامية، حيث يتم تكريم 100 متسابق، وتوزيع جوائز مادية وأدبية متدرجة، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 50ألف جنيه والثانى 40ألف جنيه، والثالث 30 ألف جنيه، والرابع 20 ألف جنيه، والخامس 10 آلاف جنيه، والسادس إلى العاشر يحصل على 8 آلاف جنيه، ومن المركز الحادى عشر إلى العشرين على 7 آلاف جنيه، ومن المركز الحادى والعشرين إلى الخمسين فيحصل على 4آلاف جنيه، أما من المركز الحادى والخمسين إلى المائة فيحصل على 3 آلاف جنيه.

وقال الدكتور أحمد زايد إن "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة" هي جائزة سنوية تطلقها المكتبة، لكل أطياف الشعب المصري ومحافظاته، وتختص بالفئة الشابة من (18-40)، وتستخدم فيها المكتبة آليات العصر الرقمي بكل الوسائل، لدعم المجتمع الثقافي المصري. وتعمل هذه الجائزة من خلال موقع إلكتروني، ومنصات سوشيال ميديا خاصة بالجائزة، مع استخدام سفارات المعرفة في المحافظات ضمن طرق الاشتراك والتسجيل في الجائزة.

مراحل المسابقة:

وتسير الاختبارات فى الجائزة في مراحل على النحو التالي:

التسجيل والاستعداد للمسابقة (من 15 نوفمبر 2025 إلى 15 مارس 2026)

حيث تبدأ هذه المرحلة عقب الإعلان عن الجائزة مباشرةً، ويتم فيها الدخول إلى موقع الجائزة والتسجيل للتنافس في المسابقة، والاطلاع على شروط الجائزة وطرق الاختبارات، والاطلاع على موضوع هذا العام والبدء في الاستعداد للاختبار. ويحاول المتسابق في هذه المرحلة القراءة حول موضوع المسابقة، لكي يؤهل نفسه للدخول في مراحل الاختبارات.

الاختبارات: ويخوض المتسابق على مدار الجائزة ثلاثة إختبارات، كل منها يؤهل لخوض التالى:

الاختبار الأول (من 16 مارس إلى 31 مارس 2026) حيث تبدأ هذه المرحلة بعد الإعلان عن الجائزة بأربعةِ أشهرٍ ويتم الفوز في هذه المرحلة بالحصول على 50% من الدرجات. ويكون هذا الاختبار اختبار موضوعي إلكتروني، يتم تصحيحه آليا.

الاختبار الثاني (من 1 إبريل إلى 15 إبريل 2026) ويدخل اختبار هذه المرحلة الفائزون في المرحلة السابقة، ويكون اختبار إلكتروني موضوعي (يتم تصميمه آليًا أيضًا) ويكون النجاح في هذه المرحلة بالحصول على 60% من الدرجات.

الاختبار الثالث (من 16 إبريل الى 31 مايو 2026) ويدخل اختبار هذه المرحلة الفائزون في المرحلة السابقة، ويكون الامتحان في شكل كتابات حرة عن عشرة كتب، يقوم كل متسابق بكتابة 100 كلمة عن كل كتاب تلخص فكرته الأساسية، بجانب الإجابة على عدد من الأسئلة حول الكتاب. على أن تكون الكتب عن نفس المرحلة ومرتبطة بالفترة "مصر فى النصف الأول من القرن العشرين - تحولات مجتمع ونهضة أمة". ويتم تصحيح هذه المرحلة من خلال اللجنة المشرفة على اختبارات الجائزة. ويفوز بهذه المرحلة من يحصل على 70% من المجموع الكلي للدرجات.