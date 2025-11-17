قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوجة تنهي حياة زوجها بالكهرباء وتساعد عشيقها على الهرب.. قصة صادمة
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدورة الثانية لـ جائزة القراءة الكبرى لمكتبة الإسكندرية

جائزة القراءة الكبرى لمكتبة الإسكندرية
جائزة القراءة الكبرى لمكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية انطلاق الدورة الثانية 2025-2026 من "جائزة القراءة الكبرى" لمكتبة الإسكندرية والتى دشنت المكتبة نسختها الأولى العام الماضى، تحت شعار "عش ألف عام مع القراءة"، وحققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى الأعداد التى اشتركت في المسابقة، أوالنوعية التى استقطبتها.

وأشار إلى أن نتائج الدورة الأولى أكدت أن شباب مصر بخير، وأنهم يقرأون، ويسعون إلى العلم والمعرفة. وقال إن إدارة الجائزة حددت موضوع الموسم الجديد ليكون تحت عنوان : "مصر في النصف الأول من القرن العشرين.. تحولات مجتمع ونهضة أمة"، مشيرًا إلى أنها من الفترات الثرية فى تاريخ مصر، وشهدت تحولات وتطورات أثرت فى تاريخ مصر المعاصر على كافة الأصعدة.
ومن المقرر، حسب برنامج عمل الجائزة، أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 30 يونيو 2026، على أن يتم الاحتفال بتوزيع الجوائز خلال معرض الإسكندرية الدولى للكتاب فى النصف الثانى من شهر يوليو2026.. وذلك بحضور رموز ثقافية وفكرية وإعلامية، حيث يتم تكريم 100 متسابق، وتوزيع جوائز مادية وأدبية متدرجة، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 50ألف جنيه والثانى 40ألف جنيه، والثالث 30 ألف جنيه، والرابع 20 ألف جنيه، والخامس 10 آلاف جنيه، والسادس إلى العاشر يحصل على 8 آلاف جنيه، ومن المركز الحادى عشر إلى العشرين على 7 آلاف جنيه، ومن المركز الحادى والعشرين إلى الخمسين فيحصل على 4آلاف جنيه، أما من المركز الحادى والخمسين إلى المائة فيحصل على 3 آلاف جنيه.
وقال الدكتور أحمد زايد إن "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة" هي جائزة سنوية تطلقها المكتبة، لكل أطياف الشعب المصري ومحافظاته، وتختص بالفئة الشابة من (18-40)، وتستخدم فيها المكتبة آليات العصر الرقمي بكل الوسائل، لدعم المجتمع الثقافي المصري. وتعمل هذه الجائزة من خلال موقع إلكتروني، ومنصات سوشيال ميديا خاصة بالجائزة، مع استخدام سفارات المعرفة في المحافظات ضمن طرق الاشتراك والتسجيل في الجائزة.
مراحل المسابقة:
وتسير الاختبارات فى الجائزة في مراحل على النحو التالي:
التسجيل والاستعداد للمسابقة (من 15 نوفمبر 2025 إلى 15 مارس 2026)
حيث تبدأ هذه المرحلة عقب الإعلان عن الجائزة مباشرةً، ويتم فيها الدخول إلى موقع الجائزة والتسجيل للتنافس في المسابقة، والاطلاع على شروط الجائزة وطرق الاختبارات، والاطلاع على موضوع هذا العام والبدء في الاستعداد للاختبار. ويحاول المتسابق في هذه المرحلة القراءة حول موضوع المسابقة، لكي يؤهل نفسه للدخول في مراحل الاختبارات.
الاختبارات: ويخوض المتسابق على مدار الجائزة ثلاثة إختبارات، كل منها يؤهل لخوض التالى:
الاختبار الأول (من 16 مارس إلى 31 مارس 2026) حيث تبدأ هذه المرحلة بعد الإعلان عن الجائزة بأربعةِ أشهرٍ ويتم الفوز في هذه المرحلة بالحصول على 50% من الدرجات. ويكون هذا الاختبار اختبار موضوعي إلكتروني، يتم تصحيحه آليا.
الاختبار الثاني (من 1 إبريل إلى 15 إبريل 2026) ويدخل اختبار هذه المرحلة الفائزون في المرحلة السابقة، ويكون اختبار إلكتروني موضوعي (يتم تصميمه آليًا أيضًا) ويكون النجاح في هذه المرحلة بالحصول على 60% من الدرجات.
الاختبار الثالث (من 16 إبريل الى 31 مايو 2026) ويدخل اختبار هذه المرحلة الفائزون في المرحلة السابقة، ويكون الامتحان في شكل كتابات حرة عن عشرة كتب، يقوم كل متسابق بكتابة 100 كلمة عن كل كتاب تلخص فكرته الأساسية، بجانب الإجابة على عدد من الأسئلة حول الكتاب. على أن تكون الكتب عن نفس المرحلة ومرتبطة بالفترة "مصر فى النصف الأول من القرن العشرين - تحولات مجتمع ونهضة أمة". ويتم تصحيح هذه المرحلة من خلال اللجنة المشرفة على اختبارات الجائزة. ويفوز بهذه المرحلة من يحصل على 70% من المجموع الكلي للدرجات.

الاسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ جائزة القراءة الكبرى عش ألف عام مع القراءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

ترشيحاتنا

دينا الشربيني

القصة كاملة.. مروة صبري هاجمت دينا الشربيني واعتذرت.. ومايا دياب أبرز الداعمين

توم كروز

توم كروز يحصل على جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله

عبد المنعم إبراهيم

في ذكراه.. قصة مأساة عبد المنعم إبراهيم بعد وفاة زوجته

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد