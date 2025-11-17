معرض "معًا للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم" في بيت السناري

تقيم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرضًا تحت عنوان: «معًا للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة» في دورته الثالثة، وذلك يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب.



ويفتتح المعرض الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات: "يونيفاي إيجيبت للدعم المجتمعي"، و"المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع"، و"براعم جنتي"، و"سارعوا"، و"أيامنا الجاية"، و"الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد"، و"دار الإيمان"، و"دار القدس"، و"جمعية صوت المعاق".



يقام المعرض في الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر 2025، بمشاركة 35 عارضاً من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من مؤسسات وأفراد، حيث يقدمون مجموعة واسعة من الأشغال الفنية واليدوية والتراثية؛ تشمل الإكسسوارات، والجلود، واللوحات الفنية، والخزف، والأخشاب، والمنسوجات، والشموع، والحُلي وغيرها من الحرف التي تعكس مهاراتهم وإبداعاتهم.



وتشارك فرقة "صوت مصر" للإنشاد والابتهالات في حفل الافتتاح، حيث تقدم باقة مختارة من الفقرات التراثية والروحانية. وتتواصل الفعاليات الفنية على مدار أيام المعرض، حيث تقدم «فرقة الكف الأسواني» الليلة الثانية، ويُختتم المعرض بفقرة تراثية مميزة للأطفال والكبار مع عرض الأراجوز في الليلة الثالثة.

ويأتي المعرض في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على دعم وتمكين ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة أمامهم لعرض منتجاتهم الفنية واليدوية، وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال توفير مساحة تتيح لهم إظهار طاقاتهم الإبداعية، بالإضافة إلى الاهتمام بالحرف التراثية كجزء أصيل من الهوية الثقافية المصرية.



جدير بالذكر أن هذه هي الدورة الثالثة من معرض: «معًا للحرف اليدوية والفنون التراثية»، وقد شهدت الدورتان السابقتان نجاحًا كبيرًا من حيث الإقبال الجماهيري وتنوع المشاركات. وتتميز دورة هذا العام بمشاركة أوسع، ووجود أقسام جديدة للحرف والفنون التراثية، إلى جانب تخصيص مساحات لعرض قصص نجاح ملهمة لأبطال من ذوي الهمم أثبتوا قدرتهم على الإبداع والإنجاز في مختلف مجالات الحرف والفنون.