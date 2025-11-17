قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زوجة تنهي حياة زوجها بالكهرباء وتساعد عشيقها على الهرب.. قصة صادمة
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
معرض "معًا للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم" في بيت السناري

أحمد بسيوني

تقيم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرضًا تحت عنوان: «معًا للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة» في دورته الثالثة، وذلك يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب.

ويفتتح المعرض الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات: "يونيفاي إيجيبت للدعم المجتمعي"، و"المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع"، و"براعم جنتي"، و"سارعوا"، و"أيامنا الجاية"، و"الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد"، و"دار الإيمان"، و"دار القدس"، و"جمعية صوت المعاق".

يقام المعرض في الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر 2025، بمشاركة 35 عارضاً من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من مؤسسات وأفراد، حيث يقدمون مجموعة واسعة من الأشغال الفنية واليدوية والتراثية؛ تشمل الإكسسوارات، والجلود، واللوحات الفنية، والخزف، والأخشاب، والمنسوجات، والشموع، والحُلي وغيرها من الحرف التي تعكس مهاراتهم وإبداعاتهم.

وتشارك فرقة "صوت مصر" للإنشاد والابتهالات  في حفل الافتتاح، حيث تقدم باقة مختارة من الفقرات التراثية والروحانية. وتتواصل الفعاليات الفنية على مدار أيام المعرض، حيث تقدم «فرقة الكف الأسواني» الليلة الثانية، ويُختتم المعرض بفقرة تراثية مميزة للأطفال والكبار مع عرض الأراجوز في الليلة الثالثة.
ويأتي المعرض في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على دعم وتمكين ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة أمامهم لعرض منتجاتهم الفنية واليدوية، وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال توفير مساحة تتيح لهم إظهار طاقاتهم الإبداعية، بالإضافة إلى الاهتمام بالحرف التراثية كجزء أصيل من الهوية الثقافية المصرية.

جدير بالذكر أن هذه هي الدورة الثالثة من معرض: «معًا للحرف اليدوية والفنون التراثية»، وقد شهدت الدورتان السابقتان نجاحًا كبيرًا من حيث الإقبال الجماهيري وتنوع المشاركات. وتتميز دورة هذا العام بمشاركة أوسع، ووجود أقسام جديدة للحرف والفنون التراثية، إلى جانب تخصيص مساحات لعرض قصص نجاح ملهمة لأبطال من ذوي الهمم أثبتوا قدرتهم على الإبداع والإنجاز في مختلف مجالات الحرف والفنون.

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

مسؤول أممي سابق: 34% من الأراضي الزراعية في العالم تتدهور بفعل الأنشطة البشرية

حماس: غياب الغذاء والدواء والخيام خطر على حياة المدنيين العزل في الشتاء

لبنان يشدد إجراءات السلامة المرورية بعد زيادة غير مسبوقة في الحوادث

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

