تيسير مطر: بيان الرئيس السيسي يؤكد أن نزاهة الانتخابات البرلمانية خط أحمر

أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على بيانه الحاسم والصريح بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن هذا البيان يجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الناخبين دون أي استثناء.

وقال مطر في بيان له ، إن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الفحص الدقيق لكل الطعون والأحداث، وإعلاء قيمة إرادة الشعب كمرجعية أساسية لاتخاذ أي قرار، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة المصرية تسير بثبات نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية، وأن صوت المواطن يظل هو المحدد الأول والأخير لمسار العملية الانتخابية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ومنحها كامل الصلاحيات في مراجعة كل ما يرد إليها من طعون أو ملاحظات، يعكس التزام الدولة الكامل بالقانون، ويبرهن على أن الشفافية لم تعد مجرد شعار، بل ممارسة واقعية تحكم كل إجراءات العملية الانتخابية.

وثمّن مطر دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرارات التي ترضى الله وتطمئن قلوب المصريين، سواء بإلغاء نتائج في دائرة أو أكثر حال ثبوت مخالفات، أو بتأكيد سلامة النتائج إن جاءت منسجمة مع إرادة المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الموقف يؤكد أن الدولة لا تتردد في حماية نزاهة الانتخابات مهما كان الثمن، وأن احترام صوت الشعب يظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

كما أشاد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية بتوجيهات الرئيس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالتصدي لأي تجاوزات في الدعاية الانتخابية حفاظًا على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وضمانًا لإجراء جولة ثانية وأكثر شفافية وانضباطًا.

واختتم مطر بيانه مؤكدًا أن تحالف الأحزاب المصرية يقف داعمًا ومؤيدًا لهذه التوجيهات الحكيمة، ويجدد ثقته الكاملة في القيادة السياسية، وفي مؤسسات الدولة، وفي قدرة المصريين على حماية وطنهم عبر المشاركة الواعية والمسؤولة.