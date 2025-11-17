الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظم ورشة عمل حول أحدث تكنولوجيات أنظمة التحكم والقياس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علا محمد

أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تطوير الأداء الفني والتحول الرقمي في مرافق المياه والصرف الصحي يمثلان أحد أهم أولويات المرحلة الحالية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين جودة التشغيل.
وأشار إلى أن الشركة القابضة تعمل على متابعة أحدث التقنيات العالمية في مجالات أنظمة التحكم (SCADA) وأجهزة القياس الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات والشبكات وتقليل الفاقد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة ممثلين عن 25 شركة تابعة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال أنظمة التحكم والقياس، والتي عقدت بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، من بينها:
Astronic، Mas Trading، Utility UPS، وAnasia، حيث قدمت هذه الشركات عروضًا تقنية متقدمة تناولت أحدث الحلول في مجالات أنظمة التحكم الذكي، وأجهزة القياس الحديثة، وتطبيقات المدن الذكية في قطاعي المياه والصرف الصحي.

من جانبه، أوضح اللواء مهندس عاصم عبد الله شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل الدعم الفني لشركات المياه التابعة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة بها، من خلال التدريب العملي والتطبيقي على استخدام أحدث الأجهزة في مجالي القياس والتحكم، لافتًا إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الشركات التابعة، وتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي فيما بينها، إلى جانب التعرف على الحلول الذكية لتقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتهدف الورشة لرفع مستوي العاملين بالشركات والتعريف علي أحدث الأساليب التكنولوجية لاجهزة القياس وسرعة التنبؤ بالإعطال واصلاحها وحصر كميات المياه المستخدمة والحد من الفاقد.

كما أضاف أن الشركة القابضة تحرص على استمرار عقد مثل هذه الورش المتخصصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق التكامل المعرفي بين الشركات التابعة، ومواكبة التطور السريع في تكنولوجيات المرافق الحيوية، وصولًا إلى تطبيق منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

