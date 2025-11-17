الفنانة ولاء شريف تعلن عن وفاة خالتها

أعلنت الفنانة ولاء الشريف عن وفاة خالتها، صباح اليوم،دون الكشف عن موعد و مكان صلاة الجنازة.

و كتبت ولاء شريف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، : “البقاء لله خالتي الحبيبة في ذمة الله، فضلاً دعواتكم ليها بالرحمة والمغفرة والثبات”.

اعمال ولاء شريف

يذكر أن أخر أعمال ولاء شريف مسلسل "أهل الخطايا"، والذي يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كل من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كل من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز