"الجبهة الوطنية": الرئيس حريص على إظهار العملية الانتخابية بشكلها

قال السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إنّ الحزب بقياداته وأعضائه يوجّه خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الدائم على كل ما يخص الشأن العام، مشيراً إلى أن الرسالة التي وجّهها الرئيس تعكس إصراره على أن تظهر العملية الانتخابية بصورتها الحقيقية.

وأضاف السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس شدد على أن نتائج الانتخابات يجب أن تعبّر تعبيراً كاملاً عن الإرادة الحقيقية للناخبين، باعتبار أن البرلمان يمثّل الشعب الذي يختار أعضاءه عبر انتخابات نزيهة.

وتابع السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن تأكيد الرئيس على أن الفائزين يجب أن يكونوا نتاج عملية انتخابية حقيقية هو رسالة قوية موجّهة لمؤسسات الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات والمواطنين والمرشحين، بما يضمن الحياد الكامل والمساواة بين الجميع.

وأوضح، أن حزب الجبهة الوطنية شكّل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الجولة الأولى من الانتخابات، حيث يتم رصد كل الظواهر المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء المخالفات أو الوقائع التي يجري الإبلاغ عنها.

وأكد أن الحزب يتواصل فوراً مع الجهات المعنية لمعالجة أي مشكلات قد تظهر، ومتابعة أثرها على سير العملية الانتخابية.

وشدد على أن توجيهات الرئيس الأخيرة تحمل رسالة طمأنينة قوية للمرشحين وللمواطنين، وتدفع باتجاه مشاركة أكبر، خاصة أن الناخب بات يدرك أن صوته له قيمة حقيقية وسوف يعبر بصدق عن إرادته.