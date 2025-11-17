قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
اقتصاد

انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

محمد صبيح

انخفض سعر الدولار اليوم الأثنين 17-11-2025 بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر ما أعلنته البنوك المختلفة، وفيما يلي استعراض تفصيلي لأسعار بيع وشراء الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأثنين

بنك مصر: سجل سعر الشراء 47.030 جنيهًا، وسعر البيع 47.130 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 47.020 جنيهًا، وسعر البيع 47.120 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): سجل سعر الشراء 47.010 جنيهًا، وسعر البيع 47.058 جنيهًا.

اتش اس بي سي HSBC: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك البركة: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

QNB الأهلي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء 46.990 جنيهًا، وسعر البيع 47.125 جنيهًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

