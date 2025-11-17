انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

انخفض سعر الدولار اليوم الأثنين 17-11-2025 بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر ما أعلنته البنوك المختلفة، وفيما يلي استعراض تفصيلي لأسعار بيع وشراء الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأثنين

بنك مصر: سجل سعر الشراء 47.030 جنيهًا، وسعر البيع 47.130 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 47.020 جنيهًا، وسعر البيع 47.120 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): سجل سعر الشراء 47.010 جنيهًا، وسعر البيع 47.058 جنيهًا.

اتش اس بي سي HSBC: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك البركة: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

QNB الأهلي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك الكويت الوطني NBK: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 47.000 جنيهًا، وسعر البيع 47.100 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء 46.990 جنيهًا، وسعر البيع 47.125 جنيهًا.