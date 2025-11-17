قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رغم غياب الأسماء الكبيرة.. ديشامب يشيد بمنتخب فرنسا

ديشامب
ديشامب
القسم الرياضي

أشاد ديدييه ديشامب مدرب فرنسا، بأداء لاعبي المنتخب في الفوز 3-1 على أذربيحان في ختام مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في ظل غياب الأسماء الكبيرة، خاصة بعدما ضمن "الديوك" مكانهم بكأس العالم.


وبعد أن تأهلت بالفعل بفوزها 4-0 على أوكرانيا ، لعبت فرنسا بتشكيلة مختلفة، لكنها تمكنت من التغلب على البداية المتوترة لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات.
وساعدت أهداف ماتيتا لاعب كريستال بالاس وماجنيس أكليوش لاعب موناكو، بالإضافة إلى هدف عكسي من ماجوميدالييف - الفريق على التعافي من هدف الافتتاح الذي سجله رينات داداشوف في الدقيقة الرابعة.


قال ديشامب: "نسجل ما يزيد قليلاً عن هدفين في المباراة الواحدة، وهذا أمر جيد جدًا، كانت هذه ثاني مشاركة لماتيتا كأساسي فقط، وسجل هدفًا رائعًا برأسية رائعة، وهذا أمر رائع لنا وله".


وتابع: "يكتسب إيكيتيكي ثقةً كبيرةً أيضًا، إنه لاعب شاب يتمتع بديناميكية عالية، وقد أثبت جدارته بفضل قدرته على التحمل في الملعب، بالإضافة إلى قدرته على اختراق دفاعات الخصم بسرعته".


وأضاف: “لذا فهما قطعتان أخريان يجب مراعاتهما في الجانب الهجومي للكرة في المستقبل”.


وستكون بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية هي المشاركة السابعة عشرة لفرنسا في البطولة، التي فازت بها آخر مرة في عام 2018.

فرنسا ديدييه ديشامب تصفيات كأس العالم 2026

