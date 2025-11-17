الحمد لله .. شوبير يعلق على تألق نجله أمام الرأس الاخضر

علق الإعلامي احمد شوبير علي تالق مصطفي شوبير لضربتين جزاء في مباراة الرأس الاخضر



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ الحمد لله

انتهت مباراة منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات تحديد المركز الثالث بدورة العيد الودية، قبل أن تحسم مصر المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

افتتح كاب فيردي التسجيل مبكرًا عن طريق رودريجز من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يعادل عمر مرموش النتيجة لمصر في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 66، ألغت الحكمة الإماراتية رضوى المنصوري هدفًا ثانيًا لمصر سجله أسامة فيصل بعد احتساب مخالفة على مصطفى محمد، ليظل التعادل قائمًا حتى نهاية المباراة.