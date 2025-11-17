ما المقصود بـ ربا النسيئة؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص قال في سؤاله إنه اشترى سبائك ذهب ودفع الثمن كاملا، ثم علم أن جزءًا من السبائك غير متوفر وسيصل لاحقًا من الشركة، فأكمل شراء الجزء المتبقي في اليوم التالي وعرفت إن ما فعلته من ربا النسيئة، متسائلًا عن حكم ذلك وهل يُعد ربا النسيئة، وما هي الكفارة إذا كان خطأ؟.

ما هو ربا النسيئة؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن ما قام به السائل لا يدخل ضمن ربا النسيئة.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن ربا النسيئة يختص بتأجيل سداد الديون مع زيادة، مثل قرض مالي يُسدد بعد فترة مع زيادة معينة، بينما ما فعله يتعلق بمعاملة سلعية، حيث اشترى سلعة حقيقية (السبائك) وتم الاتفاق على استلام جزء منها لاحقًا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السبائك تُعامل كأي سلعة أخرى، يمكن بيعها وشراؤها مثل الخبز والزيت والخضار، وبالتالي يجوز دفع ثمنها واستلامها على مراحل.

شدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن ما حدث جائز شرعًا ولا يُعد من صور الربا، ولا يستوجب أي كفارة، مؤكدًا أنه لم يخطئ شرعًا في هذه المعاملة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التعامل بالسبائك بهذه الطريقة جائز، وما دام الاتفاق على شراء السلعة كاملًا والفرق فقط في تاريخ التسليم، فلا حرج شرعي في ذلك، والله تعالى يوفق الجميع.