وفاة أول 3 حالات بفيروس "ماربورج" بالقرب من السودان
تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جامعة القاهرة تكرم المشاركين في برنامج تنمية المهارات القيادية لطلاب "من أجل مصر"
مصرع شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية أمام عزبة البوصة بقنا
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بريطانيا تخطط للتوقف عن استيراد اليورانيوم الروسي بحلول عام 2028
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025
عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا
ترامب: سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار استثمارات خلال عام واحد
مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
رياضة

سامح سمير: حاسبوا حسام حسن بعد كأس أمم أفريقيا

يارا أمين

أكد الناقد الرياضي سامح سمير أن مهاجمة المدير الفني حسام حسن مع كل تعثر للمنتخب أمر غير صحيح، خاصة وأن الفريق مقبل على بطولة كأس أمم أفريقيا.

وشدد سامح سمير، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد على ضرورة منح الفرصة للمدربين المصريين لتحقيق إنجازات مشابهة لتلك التي حققتها المنتخبات المغربية. 
 

محاسبة حسام حسن

وأوضح سمير أن التقييم الحقيقي لأداء الجهاز الفني يجب أن يتم بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن الهدف ليس دعم شخص بعينه، بل دعم المنتخب والمصلحة العامة لكرة القدم المصرية، مؤكدا : " حاسبوا حسام حسن بعد كأس أفريقيا" .

كما انتقد سمير تصرف اللاعب أحمد حجازي برفضه الانضمام للمنتخب المصري في البطولة العربية، مؤكداً أن الالتزام بالانضمام للمنتخب واجب على كل لاعب من أجل مصلحة الفريق.

