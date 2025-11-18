سامح سمير: حاسبوا حسام حسن بعد كأس أمم أفريقيا

أكد الناقد الرياضي سامح سمير أن مهاجمة المدير الفني حسام حسن مع كل تعثر للمنتخب أمر غير صحيح، خاصة وأن الفريق مقبل على بطولة كأس أمم أفريقيا.

وشدد سامح سمير، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد على ضرورة منح الفرصة للمدربين المصريين لتحقيق إنجازات مشابهة لتلك التي حققتها المنتخبات المغربية.



محاسبة حسام حسن

وأوضح سمير أن التقييم الحقيقي لأداء الجهاز الفني يجب أن يتم بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن الهدف ليس دعم شخص بعينه، بل دعم المنتخب والمصلحة العامة لكرة القدم المصرية، مؤكدا : " حاسبوا حسام حسن بعد كأس أفريقيا" .

كما انتقد سمير تصرف اللاعب أحمد حجازي برفضه الانضمام للمنتخب المصري في البطولة العربية، مؤكداً أن الالتزام بالانضمام للمنتخب واجب على كل لاعب من أجل مصلحة الفريق.