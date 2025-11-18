أهم الأخبار.. خسائر حادة في وول ستريت وبتكوين تواصل التراجع

شهدت ليلة الاثنين 17 نوفمبر ، حالة من السلبية عمت الأسواق، وسط موجة خسائر في وول ستريت بسبب تراجع أسهم التكنولوجيا، وسط تراقب لنتائج محبوبة الذكاء الاصطناعي إنفيديا.

بتكوين تراكم خسائرها وسط رهانات على مزيد من الانخفاض.

مجلس الأمن الدولي يصوت دعماً لخطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

ووسط تخبط توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية، برزت تصريحات لعدد من رؤساء الفدرالي تلقي مزيداً من الحذر حيال المزيد من خفض أسعار الفائدة.

النفط والذهب يتراجعان، فيما الدولار يتقدم أما العملات الأخرى.

صندوق النقد الدولي يبدي استعداده للتعاون مع سوريا، لافتاً بعد زيارة بعثته إلى دمشق إلى أن الاقتصاد السوري يُظهر بوادر انتعاش.