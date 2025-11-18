1300 طالب وطالبة بأسيوط يشاركون في مسابقة "لمحات من الهند"

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم انطلاق فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من مسابقة الرسم "لمحات من الهند" لعام 2025، وذلك بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق.

وشارك في الفعالية نحو 1300 طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار تعاون ثقافي ممتد بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، وبرعاية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

وتقام المسابقة هذا العام في 23 محافظة خلال الفترة من 2 حتى 27 نوفمبر 2025.

وحضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة من أعضاء المحكمة العربية للتحكيم، ومنهم النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة، والمستشار الدكتور السيد عبدالفتاح محمد الأمين العام، واللواء دكتور أسامة صلاح الماحي مستشار وحدة التدريب والدراسات وعضو مجلس الإدارة، والمستشار نزار محمد السيسي عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات والمراسم، والدكتور محمد المعداوي منسق عام التدريب، والمستشار بلال محمد عبدالعزيز مدير إدارة الاتصال بالمحكمة، إلى جانب محمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد المغربي الموجه العام للتربية الفنية، بالإضافة إلى موجهي الإدارات التعليمية والمعلمين المشرفين على المسابقة.

عروض فنية لطالبات مدارس أسيوط

افتتح محافظ أسيوط الفعاليات ثم تم عزف النشيد الوطني المصري ثم النشيد الوطني الهندي باللغة الهندية، قدمهما فريق كورال مدرسة خديجة يوسف، أعقب ذلك عروض فنية لطالبات مدارس أسيوط، تضمنت استعراضات فرعونية وهندية، إلى جانب فقرة للأطفال من روضة الفاروق الرسمية للغات.

ملامح الثقافة الهندية

وخلال جولته، تفقد المحافظ ورش العمل الفنية التي أقيمت داخل المدرسة بإشراف موجهي التربية الفنية، حيث استمع لشرح حول الأعمال التي تُجسد ملامح الثقافة الهندية وخصوصية العلاقات المصرية الهندية.

وأشاد أبو النصر بمستوى الأعمال المشاركة، مؤكداً أنها تعكس موهبة وإبداع الطلاب وقدرتهم على التعبير الفني الراقي.

وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص جائزة مالية قدرها 1000 جنيه لأفضل 30 عمل فني تختارها لجنة التحكيم، فضلا عن جوائز مالية مقدمة من المحكمة العربية للتحكيم مع تقديم مكافآت مالية رمزية لجميع المشاركين.

ولفت إلى أن سفارة الهند بالقاهرة ستنظم حفلًا ختاميًا لتوزيع الجوائز على الفائزين من مختلف المحافظات عقب انتهاء فعاليات المسابقة، على أن تتولى لجنة تحكيم مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء عملية التقييم واختيار الفائزين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المسابقة تمثل جسرًا فنيًا وثقافيًا مهمًا لتعزيز التفاهم بين الشعبين المصري والهندي، مشيرًا إلى أن الفنون تُعد لغة عالمية تفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة للتعرف على حضارات متعددة والتعبير عن رؤاهم بأساليب إبداعية.