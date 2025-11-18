قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1300 طالب وطالبة بأسيوط يشاركون في مسابقة "لمحات من الهند"

محافظ أسيوط يطلق النسخة الـ29 من مسابقة "لمحات من الهند" بمشاركة 1300 طالب وطالبة
محافظ أسيوط يطلق النسخة الـ29 من مسابقة "لمحات من الهند" بمشاركة 1300 طالب وطالبة
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم انطلاق فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من مسابقة الرسم "لمحات من الهند" لعام 2025، وذلك بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق.

 وشارك في الفعالية نحو 1300 طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار تعاون ثقافي ممتد بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند، وبرعاية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

وتقام المسابقة هذا العام في 23 محافظة خلال الفترة من 2 حتى 27 نوفمبر 2025.

وحضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة من أعضاء المحكمة العربية للتحكيم، ومنهم النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة، والمستشار الدكتور السيد عبدالفتاح محمد الأمين العام، واللواء دكتور أسامة صلاح الماحي مستشار وحدة التدريب والدراسات وعضو مجلس الإدارة، والمستشار نزار محمد السيسي عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات والمراسم، والدكتور محمد المعداوي منسق عام التدريب، والمستشار بلال محمد عبدالعزيز مدير إدارة الاتصال بالمحكمة، إلى جانب محمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد المغربي الموجه العام للتربية الفنية، بالإضافة إلى موجهي الإدارات التعليمية والمعلمين المشرفين على المسابقة.

عروض فنية لطالبات مدارس أسيوط

 افتتح محافظ أسيوط الفعاليات ثم تم عزف النشيد الوطني المصري ثم النشيد الوطني الهندي باللغة الهندية، قدمهما فريق كورال مدرسة خديجة يوسف، أعقب ذلك عروض فنية لطالبات مدارس أسيوط، تضمنت استعراضات فرعونية وهندية، إلى جانب فقرة للأطفال من روضة الفاروق الرسمية للغات.

ملامح الثقافة الهندية

وخلال جولته، تفقد المحافظ ورش العمل الفنية التي أقيمت داخل المدرسة بإشراف موجهي التربية الفنية، حيث استمع لشرح حول الأعمال التي تُجسد ملامح الثقافة الهندية وخصوصية العلاقات المصرية الهندية.

وأشاد أبو النصر بمستوى الأعمال المشاركة، مؤكداً أنها تعكس موهبة وإبداع الطلاب وقدرتهم على التعبير الفني الراقي.

وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص جائزة مالية قدرها 1000 جنيه لأفضل 30 عمل فني تختارها لجنة التحكيم، فضلا عن جوائز مالية مقدمة من المحكمة العربية للتحكيم مع تقديم مكافآت مالية رمزية لجميع المشاركين.

ولفت إلى أن سفارة الهند بالقاهرة ستنظم حفلًا ختاميًا لتوزيع الجوائز على الفائزين من مختلف المحافظات عقب انتهاء فعاليات المسابقة، على أن تتولى لجنة تحكيم مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء عملية التقييم واختيار الفائزين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المسابقة تمثل جسرًا فنيًا وثقافيًا مهمًا لتعزيز التفاهم بين الشعبين المصري والهندي، مشيرًا إلى أن الفنون تُعد لغة عالمية تفتح أمام الطلاب آفاقًا واسعة للتعرف على حضارات متعددة والتعبير عن رؤاهم بأساليب إبداعية.

أسيوط لمحات من الهند الإدارات التعليمية جمهورية مصر العربية جمهورية الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة

التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

مليون جنيه وذهب و ٢ آيفون.. حبس المتهم بسرقة شقة أجنبي بالشيخ زايد

مليون جنيه وذهب و2 آيفون.. حبس المتهم بسرقة شقة أجنبي بالشيخ زايد

تجديد ندب محمد فاروق حامد رئيسا لقطاع الشهر العقاري

تجديد ندب محمد فاروق حامد رئيسا لقطاع الشهر العقاري

أرشيفية

هناء طالبة تروي شهادتها عن لحظات هـ تك عرضها علي باب المدرسة

بالصور

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

فيديو

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد