الذكاء الاصطناعي المسئول.. عنوان النسخة الثانية من مؤتمر جامعة القاهرة الدولي CU-AI Nexus 2026

ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي بالجامعة، لمناقشة الترتيبات الخاصة بإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي السنوي للذكاء الاصطناعي "CU-AI Nexus 2026"، والمقرر انعقاده يومي ٢٤-٢٥ أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والباحثين ورجال الصناعة والاعمال من مصر ومن مختلف دول العالم.



وشهد اجتماع اللجنة العليا اختيار عنوان النسخة الثانية من المؤتمر ليكون: "الذكاء الاصطناعي المسئول: الابتكار، والشمول، والتأثير"

“Responsible AI: Innovation, Inclusion, and Impact”

وهو العنوان الذي يجسد رؤية الجامعة في وضع أسس واضحة للذكاء الاصطناعي المسئول، القائم على الابتكار الحقيقي، والمشاركة الواسعة، وتحقيق أثر ملموس في مختلف القطاعات الأكاديمية والمجتمعية.

كما شهد الاجتماع مناقشة شاملة لمحاور المؤتمر وبرنامجه الرئيسي، والذي يتضمن جلسات حوارية رفيعة المستوى تستعرض أحدث ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي وتوجهاته العالمية، وجلسات تخصصية لخبراء وباحثي كليات الجامعة، إضافة إلى عروض أبحاث تطبيقية للمؤسسات الأكاديمية والصناعية المحلية والدولية.

كذلك يتضمن برنامج المؤتمر مسابقات طلابية مبتكرة، ومسابقات لمشروعات التخرج لدفعة 2025–2026 من جامعة القاهرة والجامعات المصرية، إلى جانب ورش عمل تدريبية متخصصة على التقنيات الحديثة والتطبيقات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات العملية المطلوبة لمواكبة الثورة التكنولوجية المتسارعة. وتم الترتيب لفتح باب التقدم بالأبحاث التطبيقية وأوراق العمل خلال الأسابيع المقبلة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أهم نتائج وتوصيات النسخة الأولى من المؤتمر التي عُقدت في أكتوبر 2025 برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدمتور مصطفى مدبولي ومنظمة اليونسكو، والتي شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والخبراء وممثلي الهيئات الحكومية والجامعات والصناعة، وحققت نجاحًا كبيرًا فتح أبوابًا جديدة للتعاون البحثي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن النجاح الكبير للنسخة الأولى من المؤتمر يضع علينا مسئوليات أكبر ويدفعنا إلى تنظيم نسخة ثانية أكثر ابتكارًا وتأثيرًا في مستقبل الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر تأتي استكمالًا لنهج الجامعة في دعم البحث العلمي الجاد في المجالات التطبيقية، والمساهمة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكل مسئول يعزز الابتكار والشمول ويحقق تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن مؤتمر CU-AI Nexus 2026 سيمثل منصة عالمية تستقطب الخبرات الدولية، وتتيح للطلاب والباحثين فرصة فريدة للتفاعل مع أحدث التقنيات والتوجهات العالمية، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كل سبل الدعم لتنظيم مؤتمر يليق باسمها وتاريخها العريق، ومتوقعا رعايات وشراكات أكبر في النسخة الثانية من المؤتمر، اعتمادًا على الصدى الواسع والثقة المتزايدة التي حققتها النسخة الأولى.

حضر الاجتماع كل من: نواب رئيس الجامعة ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، وعمداء كليات الهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتربية للطفولة المبكرة، والحقوق، والآداب، والآثار، والعلوم، والتجارة، وطب الأسنان، والزراعة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للتربية، وأمين عام الجامعة، ومدير حاضنة الأعمال، والمشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.