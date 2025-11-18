وزير التموين يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "بيروت وان" بحضور رئيس الجمهورية اللبنانية*

شارك اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري الرائد "بيروت وان"، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 18 و19 نوفمبر، وذلك بدعوة رسمية من الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية، كما شارك أيضًا السفير المصري بلبنان السيد علاء موسى، ويعد مؤتمر "بيروت وان" مبادرة استراتيجية تهدف إلى إعادة إطلاق مسار اقتصادي جديد للبنان، ودعم بيئة الاستثمار، واستشراف فرص النمو في قطاعات مختلفة، من بينها الصناعات الإبداعية، التكنولوجيا، الاقتصاد الدائري، والقطاعات الإنتاجية ذات الجدوى التنموية.

وتأتي مشاركة الدكتور شريف فاروق في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان الشقيق، ودعم الجهود الرامية إلى تقوية الشراكات الإقليمية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة السلع الاستراتيجية وتطوير منظومات الإمداد.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور شريف فاروق عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر خلال الساعات المقبلة مع مسئولين لبنانيين وشركاء دوليين، لبحث فرص التعاون المشترك في الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.