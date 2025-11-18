مسافرون للسياحة: شقق الإجازات فرصة لنمو السياحة الخليجية وسد العجز في الغرف الفندقية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن قرار وزير السياحة و الآثار شريف فتحي الذي صدر مؤخرا حول التوسع في إنشاء الشقق الفندقية وشقق الإجازات سيكون له دور كبير في زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر التي نحتاج إلى مضاعفتها لتلبية احتياج القطاع السياحي في ظل النمو الكبير في الطلب على المقاصد السياحية المصرية و يتماشى ذلك مع خطة الدولة في الوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويا .

وأشار إلى اهمية هذا النمط من الوحدات السياحية خاصة للسياحة العربية و الخليجية التي تفضل السياحة الاسرية بأعداد ليست بقليلة ويرغبون في الاقامة لفترة أطول وهذا النمط من شقق الاجازات لا شك انه سيساعد في نمو السياحة الخليجية بشكل خاص و يجب الترويج لهذا النمط من الوحدات الفندقية داخل البورصات السياحية ومع منظمي الرحلات السياحية الدوليين .

ونوه د. عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة مراعاة وضع ضوابط ومعايير الأمن والسلامة و النظافة بشكل كبير بالشقق الفندقية حتى تلبي هذه الوحدات احتياج السائحين .

واضاف أيضا ضرورة تنظيم دورات تدريبية للكوادر الشابة في تقديم الخدمة و التعامل مع السائح و تنظيم دورات لغة سواء انجليزي او غيرها ويكون هناك اشراف تام من وزارة السياحية على هذه المنشآت ومنحها الموافقات اللازمة بعد تطبيق قواعد محددة للتشغيل .

واقترح د. عاطف عبد اللطيف بضرورة تفعيل وحدة مختصة بوزارة السياحة تكون مهمتها الإشراف والمتابعة على الشقق الفندقية و اعداد دورات تدريبية للراغبين بالعمل فيها و منحهم شهادة معتمدة تمكنهم من العمل في هذا النمط من العقارات السياحية .

واشار إلى انه يمكن التنسيق بين وزارة السياحة و هذه المنشآت بتوفير العمالة المطلوبة بالمواصفات الخاصة من خلال الوزارة وترشيحها للعمل بالشقق الفندقية .

وذكر انه بالتزامن مع العمل على زيادة الطاقة الفندقية سواء من خلال انشاء فنادق او استثمار الشقق الفندقية و التوسع فيها لابد من الاهتمام بزيادة عدد الطيران و رحلات الطيران من والى الوجهات المستهدفة لجذب سياحة منها و كذلك تطوير ورفع كفاءة أسطول النقل السياحي لانه بدون نقل و طيران لن تكتمل المنظومة السياحية .

واقترح د. عاطف عبد اللطيف ضرورة كتابة اللافتات الإرشادية على المحاور وداخل المدن بمختلف المحافظات باللغة العربية و الإنجليزية للتسهيل على السائح الأجنبي الوصول إلى المناطق السياحية و الفنادق و الوحدات الفندقية بشكل أسهل .

ودعا عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة الترويج لهذا النمط العقاري داخليا وخارجيا لجذب مستثمرين جدد في هذا النمط العقاري الذي يحقق عوائد ربحية متميزة و الترويج له سياحيا بالدول المستهدف جلب سياحة منها.