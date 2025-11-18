قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة مفاجئة تنجح في ضبط سيارتي نقل لتشوين الطوب الأحمر بشارع الكهف جنوب الغردقة

ابراهيم جادالله

نفّذ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، فجر اليوم الثلاثاء، حملة موسعة ومفاجئة لضبط الإشغالات في شارع الكهف، ضمن جهود تكثيف الرقابة الميدانية على الشوارع الرئيسية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة مواجهة المخالفات بحزم وإعادة الانضباط إلى الشوارع العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارتي نقل بمقطورة كانتا تقومان بتفريغ حمولة من الطوب الأحمر بقصد البيع والتوزيع في الشارع الرئيسي، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية وتراكم المخلفات وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد جبر، في تصريحات صحفية، أنه تم التحفظ على رخص السيارات وأصحابها وتحرير محاضر مخالفة لهم، وإلزامهم بسداد غرامة إشغال طريق، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة للتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس النظام أو النظافة العامة.

وقال رئيس حي جنوب الغردقة إن فرق الحي تواصل متابعة الشوارع على مدار الساعة، منعًا لتكرار مثل هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على البيئة وحركة المرور والمظهر العام للمدينة.

