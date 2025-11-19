قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الفيوم يناقش آليات تطوير منظومة إدارة الأصول الاستثمارية بالمحافظة

أ ش أ

 عقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اجتماعاً مع وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، لمناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة، لتطوير منظومة إدارة الأصول الاستثمارية ومنظومة الصيانة والتشغيل، بالتركيز على مجالات عمل التنمية المحلية، وإعداد خطة عمل متكاملة لربطها بالخطة الاستثمارية، لاستغلال جميع الفرص التي تتمتع بها المحافظة الاستغلال الأمثل، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.


وأكد الدكتور أحمد الأنصاري - في بيان اليوم الأربعاء - أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة، ومشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، لوضع آليات تطوير منظومة الأصول وتحليل الوضع الراهن، لمختلف المشروعات بشتى القطاعات على أرض المحافظة، على أسس منهجية ورؤية علمية من خلال التشبيك بين الجهات ذات الصلة، مع استغلال كافة مكونات التكنولوجيا الحديثة المتاحة بمختلف القطاعات، والربط فيما بين الوزارات المعنية في هذا الشأن، بما يسهم في سرعة الأداء وتوفير الوقت والجهد، ضمن دعم الخطة الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مما يسهم في التنمية المحلية المتكاملة وإعداد مؤشراتها بشكل جيد، من خلال متابعة وتقييم معدلات الأداء ومستويات التقدم في تنفيذ الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلي.


ولفت المحافظ، إلى أهمية تحديث وتطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن، لمختلف المشروعات بشتى القطاعات على أرض المحافظة، للبناء عليها في الخطط المستقبلية، بما يسهم فى الارتفاع بمستوى الأداء وتقديم الخدمات بالشكل المناسب للمواطنين، مثمناً دور وزارة التنمية المحلية ممثلة في مشروع الدعم الفني، في إعداد العديد من البرامج والتدريبات وورش العمل.


أوضح مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية الدكتور محمد فتحي، الأهداف المهمة الاستشارية لإعداد تحليل تفصيلي وتقييم للوضع الحالي لمنظومة إدارة الأصول ومنظومة الصيانة والتشغيل، وربطها بالخطة الاستثمارية بالمحافظة، بهدف وضع وتنفيذ منظومة مؤسسية متطورة لإدارة الأصول الاستثمارية والصيانة والتشغيل بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إعداد دليل تفصيلي وبرنامج تدريبي لإدارة الأصول والصيانة والتشغيل.


من جهته، أشارت مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية الدكتورة شريفة ماهر، إلى تحديث وتطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحليل الوضع الراهن، بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، وتعزيز قدرات القطاعات والإدارات ذات الصلة بمنظومة التخطيط المحلي المطورة، ضمن خطة عمل المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على بعض محافظات صعيد مصر "الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان" كمرحلة استرشادية.


يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي على هامش إعداد ورش عمل تدريبية لجميع الإدارات المعنية بإدارة الأصول والصيانة والتشغيل، للبحث والتعرف على الوضع الحالي للمنظومة، ومناقشة مقترحات التطوير، بهدف تعزيز قدرة المحافظات وتطوير منظومة عمل الإدارة المحلية بشكل كفء وفعال.

محافظ الفيوم التنمية المحلية الأصول الاستثمارية

