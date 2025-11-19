قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

المثقفين العرب: مصر من أكثر الدول إقبالا على قراءة الكتب الورقية

الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب
الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب
محمود محسن

أكد الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، أنّ  الهدف الرئيسي والفكرة من تأسيس الاتحاد هو جمع الطاقات الشابة الموهوبة في أي مجال من مجالات الثقافة والأدب، من شعر أو كتابة أو رسم أو أداء.

وأضاف "حسين" في لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المثقف العربي رافعة للوعي المجتمعي بأهمية الثقافة وأهمية التواصل بين الأفراد والشعوب، زومن ثم، فإن الاتحاد يبذل جهوده في مساعدة الطاقات الشابة ويركز على موضوع الثقافة الذي أصبح شيئا مهما جدا في المجتمعات العرب.

وحول كيفية دعم الثقافة والمثقفين في ظل تراجع عدد من يمسكون بالكتاب ويقرأون اليوم، قال: "نحاول دعم الطاقات الشابة من خلال برامج عديدة، منها طباعة بعض الدواوين الشعرية، وبالفعل عملنا عدة مشاريع، منها عمل حلقات نقاشية، منها دعم الشباب في الإطلاق أكثر على الموروث الثقافي وعلى الأدب والأمور الثانية".

وتابع، أنّ مصر من أكثر الدول التي مازالت مقبلة على موضوع قراءة الكتاب الورقي وممكن ملاحظتها أكثر في معارض الكتاب، في المكتبات العامة، من أكثر الدول التي لازالت محتفظة بهذا الزخم الجميل في الاحتفاظ في موضوع الكتاب الورقي هي جمهورية مصر العربية.

جمال حسين الطاقات الثقافة الأدب شعر

