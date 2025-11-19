قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
توك شو

ولادة متعسرة.. خالد أبو بكر يعلق على انتخابات مجلس النواب

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الانتخابات البرلمانية ما زالت حديث الساعة، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا استقبلت 67 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المحكمة ملزمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وأن أحكامها قد تتضمن تأييد النتائج المعلنة أو إعادة الفرز في لجنة أو أكثر أو إعادة الانتخابات في دائرة بعينها إذا ثبتت مخالفات جوهرية.

وتابع، أنّ ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من نتائج ما زال مرتبطًا بملحق مهم سيظهر عند صدور أحكام الإدارية العليا.

وبين أن الوحيدين الذين أصبحوا أعضاء رسميين في مجلس النواب المقبل هم أعضاء القائمة في المرحلة الأولى، ومن لم يقدم ضدهم طعن في النظام الفردي، بينما ينتظر المرشحون الـ67 المطعون ضدهم نتائج الطعون في دوائرهم لمعرفة مصيرهم.

وواصل، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق أن أعلنت إعادة الانتخابات في 19 دائرة، موضحًا أن النتائج النهائية ستكون شفافة بعد الفصل في الطعون وتنفيذ أحكام الإدارية العليا، وأن المرحلة الأولى شهدت الولادة المتعسرة للبرلمان الجديد، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول شرعية تشكيله. وأكد أن لكل مواطن الحق في تقييم شرعية هذه العملية وفق قناعته وظروف ما رافق العملية الانتخابية.

