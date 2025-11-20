حلمي النمنم: قرار مجلس الأمن فرصة مهمة للفلسطينيين ويجب عدم تضييعها

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل فرصة مهمة للقضية الفلسطينية، محذرًا من أن تضيع هذه الفرصة كما ضاعت سابقتها سيؤدي إلى أن تصبح فكرة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام مستقبلًا غير واردة.

وأوضح النمنم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد» على فضائية Ten مساء الأربعاء، أن اليمين المتطرف في إسرائيل يرفض القرار بشكل قاطع، بينما تقف بعض الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي، ضد مشروع الدولة الفلسطينية، رغم أن النقاش الدولي والعربي يدور حول إقامة دولة فلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.

قرارات مجلس الأمن

وأشار النمنم إلى أن الوضع الحالي يضع القضية الفلسطينية بين الأصولية الصهيونية في إسرائيل والأصولية التي تمثلها بعض الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن قد يواجه صعوبات كبيرة ما لم تتوفر إرادة سياسية واضحة.

وفي ختام حديثه، شدد على أهمية استمرار الدور العربي، خصوصًا من مصر وقطر والإمارات والسعودية، لدعم أي مسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق السلام المنشود.

