أبوريدة يطالب التؤام بالتركيز مع المنتخب وعدم الانشغال بالرد على الانتقادات

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تواصل حدث بين المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والتوأم حسام وإبراهيم حسن، طالبهما خلاله بالتركيز مع منتخب مصر، وعدم الانشغال بالرد على الانتقادات، مؤكدا أن الفترة المقبلة مهمة، والأولوية للاستعداد بقوة لكأس الأمم الإفريقية في ديسمبر 2025 بالمغرب.

وأضاف الغندور، عبر برنامج “ستاد المحور”، أن أبو ريدة، أكد أن الجهاز الفني لمنتخب مصر مستمر بقيادة حسام حسن، ومجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل داعم ومساند للتوأم، وبالتالي ليس هناك ما يدعوا للرد على الانتقادات والانشغال بها، على حساب التركيز في إعداد المنتخب لأمم إفريقيا.

واختتم حديثه قائلًا: "رئيس اتحاد الكرة أكد للتوأم أن الانتقادات طبيعية، وأن أي مدير فني في العالم يتم انتقاده، لكن المهم حاليا هو التركيز وعدم الانشغال بأمور أخرى قد تتسبب في خروج منتخب مصر من الأدوار الأولى بكأس الأمم الإفريقية".