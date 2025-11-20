قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ندوة موسعة لمديرية العمل بفايد لنشر مفاهيم المسؤولية المشتركة داخل بيئة العمل

الإسماعيلية انجي هيبة

 نظَّمت مديرية العمل، برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير عام المديرية، ندوة توعوية موسعة داخل إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمدينة فايد، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بثقافة العمل ونشر مفاهيم المسؤولية المشتركة بين طرفي العملية الإنتاجية.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وخلال الندوة، تم استعراض مجموعة من المحاور الأساسية، وعلى رأسها ضرورة التزام المنشآت بتطبيق القوانين المنظمة لساعات العمل والإجازات والتأمينات الاجتماعية، وحماية العمالة من أي ممارسات تخل بضمانات الأمان الوظيفي. كما شملت الفعاليات تقديم توضيحات واسعة حول آليات تلقي الشكاوى، والخطوات الفورية التي تتخذها وزارة العمل في الحالات التي يشتبه فيها بوجود انتهاك لحقوق العاملين.

وركزت الندوة كذلك على تعزيز الجانب القيمي والسلوكي داخل بيئة العمل، من خلال توضيح واجبات العامل تجاه مكان عمله وزملائه، والالتزام بمعايير السلامة المهنية، والمحافظة على أسرار العمل، واحترام التسلسل الإداري، بما يضمن استمرار الدورة الإنتاجية دون تعطل أو خلافات قد تؤثر على الأداء العام.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

