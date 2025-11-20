ندوة موسعة لمديرية العمل بفايد لنشر مفاهيم المسؤولية المشتركة داخل بيئة العمل

نظَّمت مديرية العمل، برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير عام المديرية، ندوة توعوية موسعة داخل إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمدينة فايد، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بثقافة العمل ونشر مفاهيم المسؤولية المشتركة بين طرفي العملية الإنتاجية.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وخلال الندوة، تم استعراض مجموعة من المحاور الأساسية، وعلى رأسها ضرورة التزام المنشآت بتطبيق القوانين المنظمة لساعات العمل والإجازات والتأمينات الاجتماعية، وحماية العمالة من أي ممارسات تخل بضمانات الأمان الوظيفي. كما شملت الفعاليات تقديم توضيحات واسعة حول آليات تلقي الشكاوى، والخطوات الفورية التي تتخذها وزارة العمل في الحالات التي يشتبه فيها بوجود انتهاك لحقوق العاملين.

وركزت الندوة كذلك على تعزيز الجانب القيمي والسلوكي داخل بيئة العمل، من خلال توضيح واجبات العامل تجاه مكان عمله وزملائه، والالتزام بمعايير السلامة المهنية، والمحافظة على أسرار العمل، واحترام التسلسل الإداري، بما يضمن استمرار الدورة الإنتاجية دون تعطل أو خلافات قد تؤثر على الأداء العام.