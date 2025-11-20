الزمالك يسابق الزمن لتسويق عمر فرج في يناير

يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن للبحث عن عرض مناسب من أجل رحيل اللاعب الفلسطيني عمر فرج، بعد انتهاء إعارته لنادي ديجرفورس السويدي في الصيف الماضي.

ورغم محاولات النادي لتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن العروض لم تكن على مستوى الطموح، ليتم اتخاذ قرار بخوض اللاعب تدريبات فردية خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الزمالك للاستفادة ماليًا من اللاعب، سواء عبر إعارته أو بيعه بشكل نهائي، خاصة في ظل عدم سداد النادي القسط المتبقي من قيمة الصفقة لنادي إيكون السويدي، والتي تبلغ مليون دولار مقسمة على قسطين.

ويواصل عمر فرج تدريباته منفردًا بعيدًا عن الفريق الأول، في انتظار وصول عرض مناسب، وفي حال عدم نجاح النادي في تسويقه، ستتم مناقشة عودته للتدريبات الجماعية من جديد، تمهيدًا لتجهيزه للمشاركة وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق.