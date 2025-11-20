ڤودافون بيزنس تُوقع شراكة استراتيجية مع Synapse Analytics لتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي

أعلنت ڤودافون بيزنس عن توقيع شراكة استراتيجية لمده 5 سنوات مع شركة Synapse Analytics، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر، لتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول ذكية للشركات ومؤسسات الأعمال في مختلف قطاعات السوق المصري.

وستشمل الشراكة تقديم حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للشركات في صناعات متعددة، بما في ذلك القطاع المالي والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عروض التحول الرقمي التي تقدمها ڤودافون للأعمال، وتمكين اتخاذ القرارات الفورية من خلال أدوات التحليل والعمليات التلقائية.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود ڤودافون بيزنس لترسيخ مكانتها كشريك موثوق في مجال التحول الرقمي ومزود رائد لحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والشركات على اختلاف أحجامها، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع تزايد الطلب على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق المصري. كما تؤكد ڤودافون بيزنس التزامها بدعم تطوير الأعمال وتنمية الكفاءات من خلال إطلاق أول أكاديمية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تزويد الشباب بخبرة عملية وتدريب شامل يجمع بين المهارات التقنية والمعرفة التجارية.

وفي هذا السياق، صرح السيد عمرو جاد، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء في ڤودافون مصر، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع Synapse Analytics، والتي تمثل خطوة محورية في مسيرتنا بالسوق المصري والتي تستهدف تمكين المؤسسات والشركات المصرية من خلال تزويدها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. إننا نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في تعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني، حيث تساعد هذه الثروة التكنولوجية الشركات المصرية على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.".

من جانبه، علق السيد أحمد أباظة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Synapse Analytics، قائلاً: “تمثل شراكتنا مع ڤودافون بيزنس خطوة استراتيجية ومحورية نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في السوق المصري. إن دمج حلولنا المتقدمة للذكاء الاصطناعي مع ريادة ڤودافون يهدف إلى تمكين المؤسسات المصرية في مختلف القطاعات من تبني تقنيات ذكية قائمة على البيانات، تتيح لهم اتخاذ قرارات دقيقة وفورية، مما يعزز من كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية على المستوى الوطني”

وتتيح هذه الحلول باقة من المزايا للشركات ومؤسسات الأعمال منها: تحسين عمليات اتخاذ قرارات الائتمان وتقييم المخاطر، وتبسيط عمليات التحقق الإلكتروني من الهوية والتسجيل، وأتمتة إدارة الوثائق واستخراج البيانات، وتعزيز الأمن من خلال تحليلات المراقبة الذكية، بالإضافة لإدارة عمليات التعلم الآلي بما يضمن نشر حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وإدارة دورة حياة النماذج.

وبدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا الجيل الخامس، تعمل ڤودافون بيزنس على تمكين المؤسسات من تنفيز المهام تلقائيًا والتحليلات الفورية وتعزيز قدرات اتخاذ القرار، مما يسرع وتيرة التحول الرقمي في السوق المصري

تؤكد هذه الشراكة التزام ڤودافون بيزنس بإتاحة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لجميع المؤسسات، ودعم رؤية مصر 2030 للتقدم الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام.

