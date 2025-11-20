مشاركة ناجحة لشركة دل تكنولوجيز في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

شاركت دل تكنولوجيز في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2025.

وشاركت دل هذا العام بثلاثة أجنحة مخصصة موزعة على فعاليات Cairo ICT وAIDC وConnecta، لتقدّم واحداً من أكبر عروضها التقنية في مصر حتى الآن. ومن خلال هذه المنصات، سلطت الشركة الضوء على ريادتها في بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي، وبيئات متعددة السُحب أكثر ذكاءً، وحلول الأمن السيبراني المتقدمة، وتحديث مراكز البيانات الحديثة. كما ستقدم دل مجموعة واسعة من العروض التفاعلية والجلسات المتخصصة التي تستعرض كيف يمكن لمحفظتها المتكاملة أن تدعم المؤسسات في مختلف القطاعات لتسريع الابتكار وتحديث عملياتها وبناء أساس قوي لمستقبل الأعمال الرقمية. وقدم الجناح الرئيسي لشركة دل في معرض Cairo ICT تجربة غامرة تتيح للزوار استكشاف مجموعة واسعة من الحلول المتكاملة والمتقدمة المصممة لمساعدة المؤسسات على بناء بنى رقمية ذكية وآمنة وجاهزة للمستقبل. وكان التركيز الرئيسي هذا العام على حلول الذكاء الاصطناعي وكيف تمكّن دل الشركات من تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أحمال العمل من خلال بنية تحتية آمنة، قابلة للتوسع، وعالية الأداء. كما ستستعرض الأجنحة أحدث تقنيات الشركة في مجالات الحوسبة والتخزين والأمن السيبراني، بما يشمل PowerScale لإدارة البيانات غير المهيكلة، وPowerStore لأتمتة التخزين الحديثة، وPowerflex لتحديث مراكز البيانات، بالإضافة إلى حلول التعافي السيبراني الشاملة، وعروض السحابة المتعددة، ومحفظة دل للبنية التحتية المُحسّنة للذكاء الاصطناعي والمصممة لدعم أحمال العمل من الجيل الجديد، بما في ذلك AI Factory. وستسلط دل الضوء أيضًا على حلول الحوسبة الطرفية (Edge)، وتقنيات إدارة البيانات، والبُنى السحابية الهجينة، وحلول بيئة العمل الحديثة التي تمكّن المؤسسات من تعزيز الابتكار ورفع كفاءة التشغيل.

وقال محمد الزمر، المدير العام لشركة دل تكنولوجيز مصر: "يظل معرض Cairo ICT أحد أهم المنصات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، ويسعدنا أننا عرضنا كيف تسهم أحدث ابتكارات دل في تشكيل مستقبل التحول الرقمي. تركيزنا هذا العام هو تمكين المؤسسات في مصر بالبنية التحتية والأمن والقدرات الجاهزة للذكاء الاصطناعي التي تدعم التقدم وتفتح آفاقاً جديدة للفرص." لمزيد من المعلومات، ندعو الزوار لزيارة أجنحة دل تكنولوجيز في فعاليات Cairo ICT وAIDC وConnecta خلال فترة المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.