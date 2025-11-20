قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
مشاركة ناجحة لشركة دل تكنولوجيز في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

محمد الزمر
محمد الزمر
أحمد عبد القوى

شاركت دل تكنولوجيز في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2025. 

وشاركت دل هذا العام بثلاثة أجنحة مخصصة موزعة على فعاليات Cairo ICT وAIDC وConnecta، لتقدّم واحداً من أكبر عروضها التقنية في مصر حتى الآن. ومن خلال هذه المنصات، سلطت الشركة الضوء على ريادتها في بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي، وبيئات متعددة السُحب أكثر ذكاءً، وحلول الأمن السيبراني المتقدمة، وتحديث مراكز البيانات الحديثة. كما ستقدم دل مجموعة واسعة من العروض التفاعلية والجلسات المتخصصة التي تستعرض كيف يمكن لمحفظتها المتكاملة أن تدعم المؤسسات في مختلف القطاعات لتسريع الابتكار وتحديث عملياتها وبناء أساس قوي لمستقبل الأعمال الرقمية. وقدم  الجناح الرئيسي لشركة دل في معرض Cairo ICT تجربة غامرة تتيح للزوار استكشاف مجموعة واسعة من الحلول المتكاملة والمتقدمة المصممة لمساعدة المؤسسات على بناء بنى رقمية ذكية وآمنة وجاهزة للمستقبل. وكان  التركيز الرئيسي هذا العام على حلول الذكاء الاصطناعي وكيف تمكّن دل الشركات من تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أحمال العمل من خلال بنية تحتية آمنة، قابلة للتوسع، وعالية الأداء. كما ستستعرض الأجنحة أحدث تقنيات الشركة في مجالات الحوسبة والتخزين والأمن السيبراني، بما يشمل PowerScale لإدارة البيانات غير المهيكلة، وPowerStore لأتمتة التخزين الحديثة، وPowerflex لتحديث مراكز البيانات، بالإضافة إلى حلول التعافي السيبراني الشاملة، وعروض السحابة المتعددة، ومحفظة دل للبنية التحتية المُحسّنة للذكاء الاصطناعي والمصممة لدعم أحمال العمل من الجيل الجديد، بما في ذلك AI Factory. وستسلط دل الضوء أيضًا على حلول الحوسبة الطرفية (Edge)، وتقنيات إدارة البيانات، والبُنى السحابية الهجينة، وحلول بيئة العمل الحديثة التي تمكّن المؤسسات من تعزيز الابتكار ورفع كفاءة التشغيل.

 وقال محمد الزمر، المدير العام لشركة دل تكنولوجيز مصر: "يظل معرض Cairo ICT أحد أهم المنصات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، ويسعدنا أننا  عرضنا  كيف تسهم أحدث ابتكارات دل في تشكيل مستقبل التحول الرقمي. تركيزنا هذا العام هو تمكين المؤسسات في مصر بالبنية التحتية والأمن والقدرات الجاهزة للذكاء الاصطناعي التي تدعم التقدم وتفتح آفاقاً جديدة للفرص." لمزيد من المعلومات، ندعو الزوار لزيارة أجنحة دل تكنولوجيز في فعاليات Cairo ICT وAIDC وConnecta خلال فترة المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

الجولان

تصعيد يخنق الجولان.. القنيطرة تحت ضغط الحواجز الإسرائيلية والانتشار الروسي

الفاشر

الأمم المتحدة: القلق الأكبر على من بقي في الفاشر مع استمرار صعوبة الوصول الإنساني

الرئيس الأوكراني

الولايات المتحدة تهدد أوكرانيا بقطع الدعم الاستخباراتي وإمدادات السلاح

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

