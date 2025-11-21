هناك الكثير من الوصفات اللذيذة التي لا يعرفها الكثير ولذلك نقدم إليك اليوم طريقة عمل المكرونة بالريحان

المكوّنات

250 غراماً من المكرونة (سباغيتي أو أقلام).

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاثة فصوص ثوم مفروم.

كوب من أوراق الريحان الطازجة.

نصف كوب من الجبن المبشور (بارميزان أو جبن رومي).

ملعقتان كبيرتان من الصنوبر المحمّص (اختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

نصف كوب من ماء سلق المكرونة.

عصير نصف ليمونة (اختياري).

طريقة التحضير

1. سلق المكرونة

تُسلق المكرونة في قدر من الماء المغلي المضاف إليه قليل من الملح ورشة زيت.

قبل تصفيتها، يُحتفظ بنصف كوب من ماء السلق لاستخدامه في الصوص.

2. إعداد الصوص

يُسخّن زيت الزيتون في مقلاة على نار هادئة.

يُضاف الثوم المفروم ويُقلّب لمدة دقيقة دون أن يتغيّر لونه.

يُضاف ماء سلق المكرونة إلى المقلاة.

3. إضافة الريحان

تُضاف أوراق الريحان وتُقلّب حتى تذبل وتفوح رائحتها.

4. خلط المكرونة بالصوص

تُضاف المكرونة المسلوقة إلى الصوص، ثم تُقلّب جيداً.

يُضاف الملح والفلفل حسب الرغبة.

تُضاف الجبنة المبشورة وتُقلّب حتى تذوب داخل المزيج.

5. اللمسات النهائية

يمكن إضافة عصير نصف ليمونة لإضفاء نكهة منعشة.

يُقدّم الطبق مزيناً برشة صنوبر أو جبنة إضافية حسب الرغبة.