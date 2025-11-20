طريقة مكرونة بالبصل واللحم.. بأسهل الخطوات

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالبصل واللحم، فهي من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لألإراد أسرتك في المنزل.

مقادير مكرونة بالبصل واللحم



● مكرونة فيونكة مسلوقة

● بصل

● لحم

● لبن

● كريمة

● زبدة

● عصير طماطم

● ملح وفلفل

● زعتر مجفف

● شيلي فليكس

طريقة تحضير مكرونة بالبصل واللحم



يشوح البصل في الزبدة مع الزيت

ويضاف الملح والفلفل والزعتر والتشيلي فليكس

ثم يضاف عصير الطماطم واللبن والكريمة

ويضاف المكرونة

تشوح اللحمة في طاسة مع زبدة وزيت وملح وفلفل

ثم تضاف اللحمة للمكرونة

وتقدم ساخنة