مقالات

د.هبة عيد تكتب: توأم روحي.. وهدية السماء بعد طول الرجاء

د. هبة عيد
د. هبة عيد

هناك لحظات في العمر تظلّ محفورة في الذاكرة، لحظات تُعيد تعريف معنى الرضا، وتفتح داخل القلب نافذة جديدة يرى من خلالها رحمة الله. من أعظم هذه اللحظات… لحظة احتضان الأم لولدٍ طال انتظاره، أو لاستقبال طفلين توأمين كأنهما هدية مضاعفة من السماء.

غريزة الأمومة ليست مجرد رغبة، بل نداء داخلي عميق، يطرق القلب برفق ثم يتحول تدريجيًا إلى ألم شفيف حين يتأخر تحقيقه. كل امرأة مرّت بتجربة الانتظار تعرف ذلك الشعور؛ ذلك الفراغ الذي لا يُملأ بالكلمات، وتلك اللحظات التي يختبر فيها الإنسان صبره وإيمانه، وقدرته على التماسك أمام الأسئلة التي لا تُطرح بصوتٍ مسموع ولكنها تُسمَع في الداخل.

ومع ذلك، يبقى وعد الله أعظم من كل خوف. فالله لا يؤخّر شيئًا إلا ليأتي أجمل، ولا يبتلي بالصبر إلا ليمنح أطيب العطاء. أحيانًا لا نفهم الحكمة إلا حين تتحقق، وحين نرى كيف أن الحرمان المؤقت كان يخبئ وراءه نعمة أكبر مما تمنّينا.

أنا اليوم، حين أنظر إلى أولادي — توأم روحي — أدرك أن كل لحظة صبر، وكل دمعة خفية، وكل ليلة دعوت فيها الله بعيون دامعة… كانت طريقًا يقودني إلى هذه النعمة. هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد تحقيق رغبة، بل دليل حيّ على أن رحمة الله واسعة، وأن المنح تأتي بعد المنع، وأن الأقدار حين تتأخر فإنها تعود إلينا مُحمّلة بهدايا لا تشبه هدايا الأرض… بل تشبه جوائز السماء.

الأطفال نعمة تُعيد تشكيل القلب، تمدّه بطاقة لا تشبه أي طاقة أخرى، وتعيد إليه القدرة على الفرح، وعلى النظر للحياة بعيون طفل يتعلم العالم من جديد. الأمومة ليست فقط احتضان طفل… إنها احتضان جزء من قدر الله الذي اختاركِ ليخوض معك رحلة العمر.

واليوم، بعدما أتمّ أولادي عامهم الخامس عشر… وأراهم واقفين أمامي بشبابهم وملامحهم التي تكبر يومًا بعد يوم، أدرك كم كان الانتظار جديرًا بكل لحظة صبر. أبتسم لهم تلك الابتسامة التي تحمل كل الحكاية، ويشعرون — ربما لأول مرة — أن وجودهم لم يكن يومًا أمرًا عاديًا، بل كان معجزة شخصية انتظرتها كما تنتظر الأرض مطرها. وحين يملؤون البيت حياة، أشعر أن الرحمة اكتملت، وأن الله كتب لي فرحًا يشفى به كل ما مررت به من ألم الانتظار.

ومع فرحتي الغامرة، لا أنسى أبدًا أن نعمة الأولاد هي واحدة من نعم الله على عباده؛ مثل نعمة المال، والصحة، ورزق القلب، ونعمة الباقيات الصالحات التي يهبها الله لمن حُرم من الأبناء. فالبنون زينة من زينات الحياة، لكن الله يعوّض من لم يُرزق بهم بزينة أخرى، سكينة في الروح، أو علم ينفع، أو حب يفيض على من حوله.
رحمة الله لا تُقاس بنوع العطاء، بل باتساعه… وكل قلب له رزقه المختلف، المقدر بيده سبحانه في الوقت الذي يراه خيرًا.

ونحن نفرح بنعمة الأولاد، لا ننسى أن القلوب التي لم تُرزق بعد ليست أقل حظًا ولا أبعد عن رحمة الله. ليس في الامتنان مقارنة، ولا في الفرح مفاضلة، وإنما هو شكرٌ خالص على نعمة طال انتظارها، مع يقين عميق أن الله لا ينسى أحدًا، وأن لكل قلب موعدًا مع عطائه.

العمر الذاكرة الرضا القلب هدية السماء

