صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
محافظات

استجابة فورية لحي شمال الغردقة لشكوى سكان كمباوند بشأن طفح الصرف الصحي

ابراهيم جادالله

تحرّك حي شمال الغردقة بصورة عاجلة للتعامل مع شكوى تقدّم بها عدد من السكان والأجانب المقيمين بأحد الكمباوندات بمنطقة شمال الأحياء، بعد تضررهم من طفح شديد لمياه الصرف الصحي داخل نطاق الكمباوند، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتعليمات رئيس مدينة الغردقة اللواء ياسر حماية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتوجّه رئيس حي شمال الغردقة، العميد محمد أبو الحسن، فور تلقيه الشكوى إلى موقع البلاغ لمعاينة الوضع ميدانيًا. وخلال المعاينة، تبين أن مالك الكمباوند كان قد باع الوحدات كافة وترك المكان دون إدارة أو متابعة، ما أدى إلى تدهور منظومة الصرف الصحي وحدوث طفح متكرر داخل المنطقة، ووصول المياه الملوثة إلى حمام السباحة، في ظل عدم قدرة السكان على تحمل تكاليف سيارات الشفط اليومية، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى لانبعاث روائح كريهة امتدت إلى محيط الكمباوند.

وعلى الفور، وجّه رئيس الحي الأجهزة المختصة بالتعامل مع الموقف، وجرى شفط المياه المتراكمة ورفع الضرر عن السكان، إلى جانب فتح ملف عاجل لبحث المسؤولية القانونية تجاه المالك واتخاذ الإجراءات اللازمة بسبب الإهمال وترك المكان بلا إدارة معترف بها. كما يجري التنسيق لبحث حلول جذرية للصرف الصحي داخل الكمباوند لمنع تكرار الأزمة.

وأكد العميد محمد أبو الحسن أن الحي يتعامل بجدية مع كل شكوى خاصة تلك المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الحفاظ على البيئة السكنية واستقرار الحياة اليومية للسكان يمثلان أولوية قصوى.

ودعا حي شمال الغردقة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مشكلات مشابهة ليتم التعامل معها فورًا.

اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
