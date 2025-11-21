استجابة فورية لحي شمال الغردقة لشكوى سكان كمباوند بشأن طفح الصرف الصحي

تحرّك حي شمال الغردقة بصورة عاجلة للتعامل مع شكوى تقدّم بها عدد من السكان والأجانب المقيمين بأحد الكمباوندات بمنطقة شمال الأحياء، بعد تضررهم من طفح شديد لمياه الصرف الصحي داخل نطاق الكمباوند، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتعليمات رئيس مدينة الغردقة اللواء ياسر حماية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتوجّه رئيس حي شمال الغردقة، العميد محمد أبو الحسن، فور تلقيه الشكوى إلى موقع البلاغ لمعاينة الوضع ميدانيًا. وخلال المعاينة، تبين أن مالك الكمباوند كان قد باع الوحدات كافة وترك المكان دون إدارة أو متابعة، ما أدى إلى تدهور منظومة الصرف الصحي وحدوث طفح متكرر داخل المنطقة، ووصول المياه الملوثة إلى حمام السباحة، في ظل عدم قدرة السكان على تحمل تكاليف سيارات الشفط اليومية، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى لانبعاث روائح كريهة امتدت إلى محيط الكمباوند.

وعلى الفور، وجّه رئيس الحي الأجهزة المختصة بالتعامل مع الموقف، وجرى شفط المياه المتراكمة ورفع الضرر عن السكان، إلى جانب فتح ملف عاجل لبحث المسؤولية القانونية تجاه المالك واتخاذ الإجراءات اللازمة بسبب الإهمال وترك المكان بلا إدارة معترف بها. كما يجري التنسيق لبحث حلول جذرية للصرف الصحي داخل الكمباوند لمنع تكرار الأزمة.

وأكد العميد محمد أبو الحسن أن الحي يتعامل بجدية مع كل شكوى خاصة تلك المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الحفاظ على البيئة السكنية واستقرار الحياة اليومية للسكان يمثلان أولوية قصوى.

ودعا حي شمال الغردقة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مشكلات مشابهة ليتم التعامل معها فورًا.