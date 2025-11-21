قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لأول مرة بـ تجارة عين شمس

الدكتور فريد محرم الجارحي
الدكتور فريد محرم الجارحي
حسام الفقي

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ولأول مرة مسابقة "ريادة الأعمال والابتكار: من الفكرة إلى التنفيذ" غدا السبت 22 نوفمبر 2025 من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً بقاعة الدكتور علي لطفي بالكلية.

أول مسابقة "ريادة الأعمال والابتكار

وصرح الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية بأن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجية الكلية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا على أهمية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع واقعية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعكس تميز طلاب كلية التجارة وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

ويشارك في الحضور نخبة من الخبراء وهم:
* د. يحيى عثمان ( خبير التسويق وإدارة الأعمال )
* د. عمرو حسنين ( خبير الاستثمار المالي )
* د. محمد الفران ( أستاذ مساعد هندسة الطيران والفضاء )
* د. نادر إبراهيم ( الشريك الإداري بإكسانشال كابيتال )
* أ. عبد الله الأطرش ( الشريك المؤسس في  Natrify)

وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على دعم متكامل من منصة "ستارت أب سينك" لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، حيث تتيح المنصة ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والخبراء في بيئة محفزة للإبداع.

وتتمنى إدارة الكلية لطلابها المشاركين في المسابقة التوفيق والنجاح، كما تؤكد على استمرار دعمها لكل المبادرات الابتكارية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، وترفع اسم الكلية في المحافل المحلية والدولية.

كلية التجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس ريادة الأعمال والابتكار أول مسابقة ريادة الأعمال والابتكار

