باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
كاس وداير .. مصطفى حجاج يستعد لطرح أحدث أغانيه قريبًا

سعيد فراج

أيام قليلة ويطرح الفنان مصطفى حجاج أغنية جديدة بعنوان "كاس وداير" من ألحانه وكلمات ناصر جلال، وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت لما تحملها من فكرة جديدة كما تعود حجاج في أغانيه السابقة .

وكشف مصطفى حجاج أنه يحضر حالياً لألبوم جديد وصفه بـ"المفاجأة" لجمهوره، موضحاً أن الألبوم سيكون من إنتاجه الشخصي، ويضم عدداً من الأغاني المتنوعة، ويتعاون حجاج في العمل مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر، بينهم الشاعر تامر حسين، والقاياتي، وأحمد المالكي، إضافة إلى الملحنين وليد سعد ومحمد يحيى وعزيز الشافعي.

وأكد حجاج أن الألبوم الجديد سيطرح خلال الفترة المقبلة، معبّراً عن حماسه لتقديم شكل موسيقي مختلف لجمهوره.

أغاني مصطفى حجاج

وطرح مؤخرا النجم مصطفى حجاج أحدث أغانيه بعنوان عسل عسل من ألبوم لسة حبيبي، وهي من كلمات حازم اكس وألحان أردني وتوزيع فلسطيني وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرح مؤخرا مصطفى حجاج أغنية تحمل اسم بشكرك من ألبوم لسة حبيبي، وهي من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة الهندى، هندسة صوتية هاني محروس، وقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ"خلية الهيكل الإداري" لسماع الشهود

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

