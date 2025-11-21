سيدات المقاولون يواصلن التألق .. فوز ثمين على زد بثلاثية

حقق فريق سيدات المقاولون العرب فوزًا غاليًا ومهمًا على حساب فريق زد بنتيجة 3–1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب زد بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وقدم فريق المقاولون مباراة كبيرة على مدار شوطي اللقاء، حيث ظهر اللاعبات بروح عالية وإصرار واضح على حسم المواجهة مبكرًا ومواصلة سلسلة الانتصارات، ليؤكد الفريق جاهزيته لموسم قوي وطموح.

ويأتي هذا الفوز بعد الانتصار الكبير الذي حققه الفريق في الجولة الماضية أمام اتحاد بسيون بنتيجة 7–0، مما يعكس التطور اللافت في مستوى الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.



وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بالنادي، مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن هبة رزق، حيث طالب خلالها بالتركيز الكامل على مواجهة زد باعتبارها محطة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على مركز متقدم .

وأكد مجدي مصطفى أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، وعضو المجلس والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحي، يقدمان دعمًا كاملًا للكرة النسائية إيمانًا بقدرتها على تحقيق نتائج استثنائية هذا الموسم.

كما أشاد بالدعم الذي يقدمه الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعات المختلفة داخل النادي يعكس روح الأسرة الواحدة ويدعم استمرارية المشروع.

ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق السيدات كلا من:

هبة رزق – مدير فني

محمد زيادة – مدرب عام

عمر شكر – مدرب حراس مرمى

أحمد صفا – مدير إداري

أحلام أبو الخير – أخصائي تأهيل

ويشرف على الكرة النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني، ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح مديرًا للقطاع، بينما يتولى الإشراف العام على الكرة بالنادي المهندس محمد عادل فتحي.