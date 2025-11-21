قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
رياضة

سيدات المقاولون يواصلن التألق .. فوز ثمين على زد بثلاثية

سيدات المقاولون
سيدات المقاولون

حقق فريق سيدات المقاولون العرب فوزًا غاليًا ومهمًا على حساب فريق زد بنتيجة 3–1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب زد بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وقدم فريق المقاولون مباراة كبيرة على مدار شوطي اللقاء، حيث ظهر اللاعبات بروح عالية وإصرار واضح على حسم المواجهة مبكرًا ومواصلة سلسلة الانتصارات، ليؤكد الفريق جاهزيته لموسم قوي وطموح.

ويأتي هذا الفوز بعد الانتصار الكبير الذي حققه الفريق في الجولة الماضية أمام اتحاد بسيون بنتيجة 7–0، مما يعكس التطور اللافت في مستوى الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.


وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بالنادي، مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن هبة رزق، حيث طالب خلالها بالتركيز الكامل على مواجهة زد باعتبارها محطة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على مركز متقدم .

وأكد مجدي مصطفى أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح، وعضو المجلس والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحي، يقدمان دعمًا كاملًا للكرة النسائية إيمانًا بقدرتها على تحقيق نتائج استثنائية هذا الموسم.

كما أشاد بالدعم الذي يقدمه الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعات المختلفة داخل النادي يعكس روح الأسرة الواحدة ويدعم استمرارية المشروع.

ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق السيدات كلا من:

هبة رزق – مدير فني

محمد زيادة – مدرب عام

عمر شكر – مدرب حراس مرمى

أحمد صفا – مدير إداري

أحلام أبو الخير – أخصائي تأهيل

ويشرف على الكرة النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني، ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح مديرًا للقطاع، بينما يتولى الإشراف العام على الكرة بالنادي المهندس محمد عادل فتحي.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ"خلية الهيكل الإداري" لسماع الشهود

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

