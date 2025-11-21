استشارية: مشاركة المرأة في مصاريف البيت يجب أن تكون اختيارية

كشفت الاستشارية الأسرية والمحامية دنيا إبراهيم حمدي عن التحوّل الكبير في دور المرأة داخل الأسرة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في أعباء المنزل لم تعد دائمًا خيارًا طوعيًا، بل أصبحت في كثير من الأحيان إجبارًا ناتجًا عن ضغوط اقتصادية واجتماعية.

تحسين المستوى المعيشي

وأوضحت إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن خروج المرأة للعمل لم يعد مقتصرًا على تحقيق الذات أو تحسين المستوى المعيشي، بل فرضته ظروف الحياة الحديثة أحيانًا، حيث تشعر الزوجة بأن عليها المشاركة في المصروفات رغم أن القوامة الشرعية والمالية تقع على عاتق الرجل، وهو المسؤول الأساسي عن الإنفاق على الأسرة.



وأكدت أن هذه الضغوط تحول دور المرأة من كونه مشاركة اختيارية إلى عبء مستمر، ما يسبب إرهاقًا نفسيًا وجسديًا ويؤثر على استقرار العلاقة الزوجية.

وأضافت أن بعض الرجال والمجتمع بشكل عام يضعون توقعات مبالغ فيها على الزوجة، فيتوقعون منها العمل في الخارج، ورعاية الأطفال، وتحمل مسؤوليات المنزل كاملة، وهو ما يزيد من شعور المرأة بالضغط والتهميش.

وشددت الاستشارية على أن مشاركة المرأة في مصاريف البيت يجب أن تكون اختيارية ونابعة من رغبتها، وأن أي إجبار على تحمل هذه المسؤولية يؤدي إلى استنزاف طاقتها وتحطيم توازن العلاقة الزوجية.

الأسرة والاعتراف

واختتمت دنيا إبراهيم مؤكدة أن الفهم الصحيح لدور كل طرف في الأسرة والاعتراف بمجهود المرأة واحترام اختياراتها هو الأساس للحفاظ على الانسجام الأسري والاستقرار النفسي لجميع أفراد الأسرة.