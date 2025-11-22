إلغاء تقرير التضخم الأميركي لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي



ألغى مكتب إحصاءات العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى تعذر الحصول بأثر رجعي على بعض البيانات التي لم تُجمع أثناء إغلاق الحكومة الأميركية.

المكتب صرح بإمكانية الحصول على معظم البيانات المستقاة من المسوح الخاصة بالشهر، وسينشر "عند الإمكان" أرقام أكتوبر الماضي في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر الجاري المرتقب صدوره في 18 ديسمبر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن تقرير نوفمبر لن يتضمن النسبة المئوية للتغير على أساس شهري في الحالات التي تكون فيها بيانات أكتوبر مفقودة.

يأتي هذا الإعلان بعد قرار المكتب إلغاء تقرير وظائف أكتوبر؛ بسبب مشكلات مماثلة في جمع البيانات.



وكان اقتصاديون قد أشاروا إلى أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هو الأكثر عرضة للإلغاء؛ نظراً للطريقة المكثفة في جمع كثير من البيانات.

ويعتمد مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مؤشر بارز لقياس للتضخم في الولايات المتحدة يمس دخول أكثر من 100 مليون شخص، إلى حد كبير على الزيارات الميدانية لمتاجر البيع بالتجزئة ومرافق الخدمات في أنحاء البلاد لجمع أسعار آلاف السلع.

ويمثل ذلك نحو 60% من العينة، بينما تُجمع أسعار أخرى عبر الهاتف والإنترنت، ومن خلال مصادر تابعة لأطراف مستقلة.