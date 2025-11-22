قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

سؤال فى النواب للتخلص السيارات المتهالكة وعودة الانضباط للشارع المصري

فريدة محمد

تقدّم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية طالب فيه بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بشن حملات مكثفة ومفاجئة للتعامل الحاسم مع السيارات القديمة والمتهالكة التي انتشرت في العديد من الشوارع والميادين، وتحولت إلى بؤر للعشوائية والتشويه البصري وتعطيل الحركة.

وأكد أن تفاقم ظاهرة إشغال الطريق العام من قِبل المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، إلى جانب الفوضى الناتجة عن الإعلانات غير المرخصة، يستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا يعيد الانضباط المفقود للشارع المصري، ويضمن ردع المخالفين وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة طبقًا للقانون.

وأشار النائب خالد طنطاوى إلى أن استمرار بعض المحال التجارية في العمل بدون أي تراخيص – في تجاهل واضح للقانون – تسبب في حالة من الإزعاج الشديد للمواطنين على مدار اليوم، مطالبًا بتنفيذ غلق وتشميع فوري لهذه المنشآت المخالفة، حفاظًا على الأمن المجتمعي وسيادة القانون.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما أسباب تراخي بعض الأجهزة المحلية في إزالة السيارات المتهالكة التي تُركت لشهور وسنوات دون تحرك، رغم شكاوى المواطنين المستمرة؟ ولماذا لا يتم تطبيق الغرامات الرادعة المنصوص عليها في قانون المرور على أصحاب السيارات المتروكة والمهملة في الطرق العامة؟ وما هى خطة الحكومة لمعالجة فوضى المقاهي والكافيهات التي تستولي على الأرصفة والطرق في غياب تام للرقابة؟ وكيف يتم إصدار تراخيص لعدد من المحال التجارية ثم تُترك للعمل خارج القانون دون متابعة أو تفتيش دوري؟.

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا تنتشر الإعلانات العشوائية بهذا الشكل الصارخ دون رقابة أو تحصيل رسوم أو تطبيق للقانون؟.

وما الآلية التي تتبعها الوزارة لضمان محاكمة عاجلة للمخالفين بدلًا من الاكتفاء بحملات آنية لا تستمر ولا تؤتي نتائج دائمة؟ متقدماً ب 5 مقترحات قابلة للتنفيذ الفوري لإعادة الانضباط للشارع المصري وهى:

1. إنشاء فريق طوارئ محلي دائم لإزالة السيارات المتهالكة وتفعيل وحدات تدخل سريع في كل محافظة مزودة بمعدات الرفع والنقل، مع خط ساخن للإبلاغ الفوري من المواطنين.
2. إطلاق حملة وطنية لـ«تحرير الأرصفة» لإزالة كل الإشغالات أمام المحال والمقاهي، وتغليظ العقوبات على مرتكبي المخالفات، وربط التجديد السنوي للرخصة بالتزام المنشأة بعدم الإشغال.
3. توحيد منظومة الإعلانات في المحافظات من خلال إنشاء منصة إلكترونية واحدة لترخيص الإعلانات، مع إزالة أي إعلان غير مسجل خلال 24 ساعة فقط.
4. مراجعة تراخيص المحال وإغلاق المخالف فورًا
من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية كل أسبوع، مع إعلان قائمة بالمحال المغلقة لإحكام الرقابة الشعبية والإعلامية.

5. إحالة المخالفين إلى نيابات مختصة للفصل السريع مع تحديد دوائر قضائية خاصة بقضايا الإشغالات والمخالفات المرورية لتسريع إصدار الأحكام وتنفيذها.

وأكد النائب خالد طنطاوي أن الشارع المصري لم يعد يحتمل مزيدًا من الفوضى والعشوائية، وأن سيادة القانون يجب أن تعلو فوق الجميع، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الوزارات المختصة والمحليات لإعادة الانضباط، وإنهاء ظاهرة الإشغال والاعتداء على الطريق العام، وحماية حق المواطن في شارع نظيف ومنظم وآمن

النواب مجلس النواب مجلس الوزراء التنمية المحلية خالد طنطاوي

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
