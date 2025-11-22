قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مطالب برلمانية لتعظيم دور قطاع الاتصالات بعد ارتفاع صادراته 7.4 مليار دولار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كشف فيها أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلت هذا العام إلى 7.4 مليار دولار، مع تحقيق نسبة نمو بلغت 14%، وبلوغ نصيب القطاع من الناتج القومي الإجمالي 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، وتحوله إلى أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.

وقال « المنزلاوى » فى بيان له أصدره اليوم : إن هذا النجاح الكبير يضع مصر أمام فرصة ذهبية لتعظيم الاستفادة من قوة قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن ما يتحقق اليوم لم يكن ليحدث لولا التخطيط الجاد، والتوسع في البنية الرقمية، ودعم الكفاءات المصرية التي أثبتت قدرتها على المنافسة عالميًا متقدماً ب 7 مطالب لتعزيز هذا النجاح وهى:

1. التوسع في تصدير الكفاءات البشرية المصرية ذات الخبرات العالمية في الاتصالات والتكنولوجيا للدول التي تحتاج إلى تنمية هذا القطاع، وخاصة الدول الأفريقية والعربية.\

2. زيادة صادرات المنتجات والخدمات التكنولوجية المصرية للأسواق الخارجية، عبر فتح قنوات تسويق جديدة ورفع القدرة التنافسية.

3. إنشاء مراكز تكنولوجية إقليمية في دول تحتاج إلى بناء بنية رقمية حديثة، مع إدارة وتشغيل هذه المراكز بخبرات مصرية.

4. تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

5. توسيع برامج تدريب وتأهيل الشباب لسد الفجوة المهارية وتوفير كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطور العالمي.

6. تحفيز الشركات المصرية الناشئة ومنحها تسهيلات ضريبية وتمويلية لتسريع نموها وقدرتها على التصدير.

7. إطلاق استراتيجية قومية للابتكار التكنولوجي لخلق بيئة تسمح بابتكار منتجات رقمية ذات قيمة مضافة عالية للأسواق الدولية.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن مواصلة هذا النهج الذى تحقق بعد نجاح العالم الكبير الدكتور عمرو طلعت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة رئيسية لزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد المصري، مع إمكانية تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات الرقمية.

مجلس الشيوخ محمد المنزلاوى المهندس محمد المنزلاوى قطاع الاتصالات صادرات قطاع الاتصالات

