محافظ القاهرة يصدر قرارا هاما قبل بدء المرحلة التانية من انتخابات مجلس النواب

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرشحين لانتخابات مجلس النواب لازالة أى دعاية انتخابية لمسافة ٢٠٠ متر فى محيط اللجان العامة والفرعية التزامًا بالقانون وتنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة للدعاية الانتخابية والتى تمنع الدعاية بكافة صورها أمام اللجان الانتخابية.

وتجرى المرحلة الثانية في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى نظام القائمة المخصص له 142 مقعدًا، تقدمت فيه قائمة واحدة في القطاعات المخصصة للمرحلة الثانية تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

كما تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء.