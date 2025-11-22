سير محمد لطفي منصور يكشف أسرار مسيرته في مذكراته "هذه مسيرتي"

استضافت الإعلامية منى الشاذلي رائد الأعمال المصري العالمي سير محمد لطفي منصور في برنامج “معكم منى الشاذلي”.

خلال اللقاء، تحدث منصور عن مسيرته الممتدة بين عالم التجارة والسياسة، إضافة إلى إنجازاته الدولية التي تم تتويجها بمنحه وسام الفروسية ولقب "سير" من ملك بريطانيا.

سير محمد لطفي منصور يروي تجربته الشخصية في مذكراته "هذه مسيرتي"

وكشف منصور عن اللحظة التي قرر فيها كتابة مذكراته تحت عنوان "هذه مسيرتي"، والتي خصصها لأبنائه وأحفاده أولًا وللأجيال القادمة ثانيًا، كي يعرفوا كيف تم بناء هذه المسيرة خطوة بخطوة.

كما أشار إلى أن الهدف من كتابة المذكرات ليس الفخر، ولكن الفائدة التي يمكن أن تُستفاد منها.

وفي فاصل من حديثه عن طفولته، استعاد منصور ذكرياته في مدرسة فيكتوريا كوليدج بالإسكندرية، حيث تخرج منها العديد من الشخصيات البارزة مثل الفنان عمر الشريف والملك حسين بن طلال.

كما تناول ذكرياته مع أسرته وتأثيرات والدته ووالده الراحل لطفي منصور في تربيته وتعليمه.

وتطرق سير محمد لطفي منصور إلى حادث الطفولة الذي وقع له عندما كان في العاشرة من عمره، وهو الحادث الذي ترك تأثيرًا كبيرًا في شخصيته وحفزه على المثابرة والإصرار لتجاوز الألم والتحديات التي مر بها.