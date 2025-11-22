أهالي القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسي بعد تركيب الكهرباء والمياه

قدم أهالى نجع القفايطة بمركز نصر النوبة خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته الوطنية والإنسانية " حياة كريمة " التى حولت أحلامهم التى كانت منذ أكثر من 30 عاماً إلى واقع ملموس ، بعدما تمت إتاحة خدمات الكهرباء ومياه الشرب.

واشادوا بالجهود التنفيذية المبذولة تحت قيادة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والتى أثمرت عن إستكمال أعمال الكهرباء وتوصيل خط مياه الشرب للنجع ، مؤكدين أن هذه الجهود عكست قيادة واعية تجسد رعاية البسطاء.

كما ثمنوا دور المجتمع المدنى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى دعم قطاع المياه وتوفير الخدمة بالمستوى المطلوب .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الفترة الحالية تشهد حصاد ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" داخل توابع قرى أبو سمبل ، حيث شهد نجع القفايطة إستكمال أعمال الإنارة وتوصيل مياه الشرب لتعم الفرحة بين نحو 70 أسرة تضم ما يقرب من 550 مواطن ومواطنة.

حياة كريمة

وأوضح المحافظ بأن دخول هذه المناطق ضمن المبادرة ساهم فى رفع المعاناة عن الأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى المعيشة، خاصة أنها كانت من المناطق المحرومة من الخدمات لسنوات طويلة .

وفى السياق ذاته أشار محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مد وتركيب خط مياه شرب بقطر 4 بوصة بطول 4 كم بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركة مياه الشرب .

ولفت إلى أنه تم بالتوازى تركيب 54 عمود إنارة جهد منخفض ، ومحول كهربائى بقدرة 200 ك.فولت ، إلى جانب كابلات جهد متوسط قدرة 5.3 ك.فولت ، وتركيب 30 كشاف إنارة جديدة بتكلفة بلغت نحو 850 ألف جنيه بما يضمن تحسين البنية الأساسية وتوفير الخدمات لأهالى النجع بالشكل الأمثل .