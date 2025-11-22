محافظ أسوان يتابع نتائج الحملات التفتيشية والبيطرية على الأسواق ومحلات الجزارة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الحملات التفتيشية التي نفذها مديرية الطب البيطرى على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم المختلفة بنطاق المحافظة خلال الثلاثة شهور الماضية وذلك فى إطار حرص المحافظة على سلامة الغذاء وحماية صحة الأهالى والمواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق المستمر مع مديرية ومباحث التموين ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية وذلك لضمان التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيطرية ، بالإضافة إلى رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر ولضمان وصول غذاء آمن للمواطنين .

جهود بيطرية

من جانبه أكد الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطري بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تواصل أجهزة المديرية من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حملات مكبرة ضمن خطط أسبوعية وشهرية للمرور على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من سلامة الإجراءات وخلو الذبائح من أي أمراض ، مع التحقق من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية بمختلف محلات الجزارة والمطاعم وغيرها من منافذ بيع المنتجات الغذائية .

وأشار إلى أنه تم تنظيم عدد 41 حملة تفتيشية بالتنسيق المتواصل مع كافة الجهات الرقابية والمعنية لتكثيف المرور الميدانى على الأسواق أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 4 ألآف و 883 كجم من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير عدد 21 محضر للمخالفات المرصودة.

كما أكد الدكتور جمعة مكى بأن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القواعد أو تهدد صحة المواطنين ، ويتم بالتوازى مواصلة الجهود المبذولة للرقابة والتفتيش الميدانى لمتابعة الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وضمان تحقيق الأمن الغذائى والصحى للمواطنين .