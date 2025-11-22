محمد لطفي منصور يكشف عن مسيرته الصعبة وتحدياته مع مرض السرطان

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي" رجل الأعمال المصري محمد لطفي منصور، حيث تحدث عن سيرة حياته والتحديات الكبيرة التي واجهها في رحلة صعوده.

روى منصور تفاصيل السنوات الصعبة التي مر بها، بدءًا من الأزمات المالية الحادة التي كادت أن تقضي على مشواره المهني، وصولًا إلى معاناته مع مرض السرطان، الذي وصفه بأنه كان من أصعب الفترات في حياته.

لكن رغم تلك الصعوبات، أكد منصور إيمانه العميق بقدرته على تجاوز المحن والتحديات.

كما تحدث عن بداياته المتواضعة، عندما بدأ العمل في مطعم بأجر متدنٍ أثناء دراسته، ليشق طريقه تدريجيًا إلى قمة النجاح.

واستعرض لحظة فارقة في حياته عندما حصل على لقب "سير" من ملك إنجلترا، ليصبح بذلك ثاني مصري يحصل على هذا اللقب بعد الفنان عمر الشريف.

منصور أيضًا كشف عن استثماراته الحالية في صناعة الفلاتر، حيث يعمل على تطوير الإنتاج وزيادة الإنتاج السنوي إلى 15 مليون فلتر، مع استثمار نحو 11 مليون دولار في هذا المشروع.

وفي ختام اللقاء، تطرق منصور إلى مذكراته التي أصدرها تحت عنوان "مسيرتي"، والتي توثق أكثر من 50 عامًا من تفاصيل رحلته الشخصية والمهنية، بما في ذلك التحديات والإنجازات التي مر بها حتى أصبح أحد أبرز رواد الأعمال المصريين على مستوى العالم.