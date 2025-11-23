وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولتها بمحافظة الوادي الجديد بزيارة حديقة 30 يونيو، يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بغرس نخلة في حديقة 30 يونيو، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتفقد الدكتورة مايا مرسي عدداً من المشروعات التنموية التابعة للوزارة بالمحافظة، حيث تتضمن الزيارة تفقد مشروع وقف الخير التابع لإحدى الجمعيات الخيرية شمال قرية المنيرة، يليه تفقد مجمع المصالح الحكومية الذكية.