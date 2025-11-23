قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شراكة جديدة فى وادي دجلة لمدة 3 سنوات لتطوير منظومة التنس

وادى دجلة
وادى دجلة

أعلنت أندية وادى دجلة عن تجديد عقد التعاون مع مؤسسة  Coaches Central Education وذلك بهدف استمرار تطوير منظومة التنس داخل الأندية.

وجاء الإعلان خلال مراسم التوقيع التي أقيمت داخل النادي، بحضور كل من رامي ماجد رئيس قطاع التطوير الرياضي ورؤوف عبد الكريم رئيس القطاع الفني للرياضة وطاهر جمال رئيس قطاع التشغيل الرياضي ، إضافة إلى الخبير الدولي مارك تينانت ممثل المؤسسة.

ويمتد العقد الجديد لمدة 3 سنوات، يشمل خلالها ما بين 3  إلى 4 زيارات سنويًا يقوم بها مارك تينانت لمتابعة البرامج التدريبية في جميع فروع النادي، إلى جانب تقديم ورش عمل للمدربين وتحديث المناهج الفنية المعتمدة. ويأتي هذا التجديد امتدادًا لفترة التعاون السابقة التي شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى اللاعبين، خاصة في فئة تحت 10 سنوات، فضلًا عن إشادة الاتحاد المصري للتنس بالتحسن الذي طرأ على أداء المدربين وزيادة قاعدة الممارسين.

تطوير المنظومة الرياضية

وتواصل أندية وادى دجلة من خلال هذه الشراكة دعم برامج الناشئين وتقديم محتوى تدريبي عالي الجودة، بما يضمن تطويرًا مستمرًا للمنظومة الفنية وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، مؤكدًة التزامها المتواصل بتطوير البنية الرياضية ورفع مستوى الأداء الفني للاعبين والمدربين، ودعم المواهب المصرية لتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.

