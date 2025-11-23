قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
محافظات

وفد من بنك الاستثمار القومى يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات القومية بالمنوفية

مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه وفدا من بنك الاستثمار القومي، برئاسة سعيد حسين مدير عام البنك، وذلك على هامش المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2025/2026.

وقد حضر اللقاء وسام مراد مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام.

فى بداية اللقاء، استعراض المحافظ ومدير البنك منظومة العمل بالمشروعات الجارية  بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات الخدمية، مؤكدين على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة وبمعايير الجودة المطلوبة.

 وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول غير المستغلة لإقامة وإنشاء مشروعات ذات نفع عام تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بكافة المراكز والمدن والقرى.

وأضاف أن المحافظة تتبنى خطة طموحة بمشروعات البنية التحتية ووضع أولويات للقطاعات المهمة التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ومنها قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على استمرار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية ، موضحاً أنه يقوم بزيارات ميدانية بكافة مواقع العمل لمتابعة المشروعات لتقديم الدعم اللوجستي لتسريع معدلات الأداء للانتهاء منها.

وأشاد مدير بنك الاستثمار بمجهودات المحافظ الميدانية في دفع العمل بالمشروعات الجارية والوصول إلى نسب إنجاز عالية، مؤكدين أن الزيارة تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات فى ضوء أهداف التنمية المستدامة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

