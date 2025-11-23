قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
محافظات

محافظ أسوان:نسابق الزمن للإنتهاء من توسعة طريق السادات بنسبة إنجاز97.5%

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروع تطوير وتجميل وتوسعة طريق السادات بطول 4 كم  ، والتى تجاوزت نسبة الـ 97.5 % .

وأثناء جولته التى رافقه فيها نائبه المهندس عمرو لاشين ، وأيضاً اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة بمديريات الخدمات المختلفة .

شدد إسماعيل كمال على أهمية الإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق التكامل والتكاتف بين جميع الجهات لتسخير الإمكانيات أمام الجهة المنفذة للمشروع ، والمتمثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأكد المحافظ على أننا نسابق الزمن منذ إنطلاق العمل بهذا المشروع الذى يأتى تنفيذه كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى المحافظة ، وأيضاً الأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى لخلق محاور مرورية بشكل جمالى وحضارى تليق بالمكانة التاريخية لزهرة الجنوب ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير وتجميل الطرق والمداخل والميادين العامة .

ووجه إسماعيل كمال بسرعة إعادة التصميمات والدراسات الخاصة بالميادين التى تم تنفيذها ، وعرضها لتتناسب مختلف  المناسيب مع عرض الطريق ، وكذلك عرض الأرصفة ، مع تقليل القطر من أجل تحقيق السيولة والإنسيابية فى الحركة المرورية وتجنباً لأى حوادث فى المستقبل .

طريق السادات

وكلف المحافظ بأهمية إستثمار المساحات الواقعة عقب حرم الطريق بالحارة الغربية حيث تم فيها ترحيل الكابلات الأرضية والمواسير الخاصة بالبنية التحتية للمرافق العامة لخلق أماكن إنتظار للسيارات والحافلات السياحية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن الأعمال التى تمت شهدت تنفيذ طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR) بإستخدام فرم الأسمنت للحارة الغربية ، أعقبها تنفيذ رش طبقة (MC) عالية الكفاءة ، مع تنفيذ أعمال الرصف للحارتين بدءاً من الإتجاه الشمالى وصولاً إلى منطقة الشرطة العسكرية ، موضحاً بأن المشروع شهد أيضاً تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الحديثة ، مع تركيب شبكات رى الأشجار ، وإستكمال أعمال الإنترلوك على الأرصفة ومسارات المشاة ، والإستعداد لتركيب مظلات ومقاعد فى أماكن الإنتظار العامة ذات الكثافة المرتفعة لخدمة المواطنين.

وأضاف المحافظ بأنه يتم إستكمال تركيب مطبات صناعية بالحارة الغربية التى تشهد تنفيذ الإنترلوك والبلدورات بنهاية نوفمبر الجارى وذلك بمعايير مدروسة ومسافات آمنة لتحقيق الإنضباط المرورى ورفع معدلات الأمان للمشاة والمركبات على حد سواء ، وكل هذه الجهود يتم تنفيذها بهدف الظهور المشرف لعروس المشاتى ، ولتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية خلال الموسم الشتوى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

